В России предлагают ввести обязательное страхование от безработицы

В России могут вернуть институт страхования от потери работы. По крайней мере такие предложения заложены в проекте Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и правительством Российской Федерации на 2021 - 2023 годы (имеется в распоряжении "Российской газеты").

Первое заседание сводной рабочей группы по подготовке Генерального соглашения должно состояться 10 сентября. В проекте, который подготовлен профсоюзами и разослан членам рабочей группы, в частности, отмечается, что необходимо проработать механизмы "перехода на страховые принципы выплаты пособия по безработице: установление размера страхового пособия по безработице в зависимости от стажа работы и утраченного заработка; выплаты страхового пособия по безработице гражданам, имеющим необходимый страховой стаж".

Сегодня появляется много новых вызовов, поэтому от потери работы не застрахован никто. Но люди должны пережить сложный период достойно. Поэтому профсоюзы также рассматривают и другие варианты повышения пособия по безработицы. Например, выплачивать пособие "по безработице в размере не менее 50% от предыдущего заработка безработного, но в любом случае не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации". Или предусмотреть "установление повышенного размера пособия по безработице безработным гражданам, имеющим детей в возрасте до 18 лет, пропорционально количеству таких детей".

Еще одно предложение - установление статуса "социального" пособия по безработице. При этом размер социального пособия по безработице должен быть на уровне не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения в целом стране. Этот размер должен индексироваться.

Через механизм социального страхования предлагается возмещать и утраченный заработок при введении режима неполного рабочего времени, объявлении простоя, несостоятельности (банкротства) организации.

Как напомнил "РГ" проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, до 2001 года в России за счет работодателей страховали работников на случай потери работы. Размер обязательного страхования составлял 2% от заработной платы работника. Это давало возможность в случае потери работы или сокращения рабочего времени получать 80% от размера утраченного заработка.