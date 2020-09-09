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09.09.2020 03:00
Рубрика: Экономика

В России предлагают ввести обязательное страхование от безработицы

Текст: Ольга Игнатова
В России могут вернуть институт страхования от потери работы. По крайней мере такие предложения заложены в проекте Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и правительством Российской Федерации на 2021 - 2023 годы (имеется в распоряжении "Российской газеты").
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Первое заседание сводной рабочей группы по подготовке Генерального соглашения должно состояться 10 сентября. В проекте, который подготовлен профсоюзами и разослан членам рабочей группы, в частности, отмечается, что необходимо проработать механизмы "перехода на страховые принципы выплаты пособия по безработице: установление размера страхового пособия по безработице в зависимости от стажа работы и утраченного заработка; выплаты страхового пособия по безработице гражданам, имеющим необходимый страховой стаж".

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Сегодня появляется много новых вызовов, поэтому от потери работы не застрахован никто. Но люди должны пережить сложный период достойно. Поэтому профсоюзы также рассматривают и другие варианты повышения пособия по безработицы. Например, выплачивать пособие "по безработице в размере не менее 50% от предыдущего заработка безработного, но в любом случае не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации". Или предусмотреть "установление повышенного размера пособия по безработице безработным гражданам, имеющим детей в возрасте до 18 лет, пропорционально количеству таких детей".

Еще одно предложение - установление статуса "социального" пособия по безработице. При этом размер социального пособия по безработице должен быть на уровне не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения в целом стране. Этот размер должен индексироваться.

Через механизм социального страхования предлагается возмещать и утраченный заработок при введении режима неполного рабочего времени, объявлении простоя, несостоятельности (банкротства) организации.

Как напомнил "РГ" проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, до 2001 года в России за счет работодателей страховали работников на случай потери работы. Размер обязательного страхования составлял 2% от заработной платы работника. Это давало возможность в случае потери работы или сокращения рабочего времени получать 80% от размера утраченного заработка.

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