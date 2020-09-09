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09.09.2020 10:42
Рубрика: Культура

В России снимут новый сериал о Чикатило

Текст: Сусанна Альперина
Российские кинематографисты, похоже, всерьез взялись за тему серийных маньяков. Причем слово "серийный" подразумевает и слово "сериал". Если западные авторы придумывали сюжеты, отталкиваясь в основном от дела Джека-Потрошителя, то наши стали писать и снимать истории, основанные на реальных событиях. Несколько кинофильмов сразу взяли за основу дело ангарского маньяка. Как раз сейчас на сервисе Start идет сериал "Хороший человек", авторы которого вдохновились этим примером безграничного зла. Другие сервисы и каналы также заявляли о планах "маниакальных" сериалов. И вот к ним присоединяется и мультимедийный сервис Okko, который объявил о запуске съемок эксклюзивного сериала "Чикатило. Явление зверя". И параллельно - еще одного сериального проекта с названием "Выжившие".
Во время суда над одним из самых известных советских серийных убийц Андреем Романовичем Чикатило. Фото: Владимир Вяткин/ РИА Новости Во время суда над одним из самых известных советских серийных убийц Андреем Романовичем Чикатило. Фото: Владимир Вяткин/ РИА Новости
Во время суда над одним из самых известных советских серийных убийц Андреем Романовичем Чикатило. Фото: Владимир Вяткин/ РИА Новости

Стоит напомнить, что на канале НТВ шел сериал "Косультант", авторы которого строили повествование, отталкиваясь от дела Чикатило. Но сейчас нас ждет другой проект. "Чикатило. Явление зверя" - детективный драматический сериал из восьми серий, рассказывающий историю двойной жизни самого известного маньяка Советского Союза Андрея Чикатило. Это поясняется в релизе мультимедийной платформы. Режиссер сериала - Сарик Андреасян, сценаристы - Алексей Гравицкий и Сергей Волков. Все они известны широкому зрителю по фильмам "Землетрясение", "Непрощенный" и другим. А режиссер успел еще снять для сервиса нашумевшую комедию "Нагиев на карантине", которую, к слову, приобрел для показа канал СТС.

Фото: РИА Новости
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"Чикатило всегда позиционировался, как убийца, которого нет. Удивительная способность к мимикрии делала его неотличимым от миллионов советских граждан. Он жил в обществе и удовлетворял свои изуверские сексуальные фантазии, уничтожая самое дорогое, что есть у этого общества - детей. Чикатило был подобен жуку, который забирается в муравейник и маскируясь под рабочего муравья поедает муравьиные личинки, оставаясь никем не замеченным. Стандартные методы расследования спасовали перед преступником такого типа. Чтобы выявить и поймать "Ростовского потрошителя", героям предстоит разработать новые методики расследования, которые спасут невинных людей", - это все, что пока известно о подходе к герою в новом проекте.

Сарик Андреасян, режиссер сериала "Чикатило. Явление зверя", признается, что для него это первый опыт работы над большим сериалом. "И я, и моя команда понимаем всю ответственность как перед зрителями, так и перед мультимедийным сервисом Okko. Мы ставим перед собой амбициозные художественные задачи. Это страшная история и мы будем стараться максимально честно ее донести", - говорит он.

Проект "Выжившие" делает мастер, которому работать над крупным сериальным жанром не впервой. Новый фильм - драматический восьмисерийный триллер режиссера Андрея Прошкина (недавно по каналу "Россия 1" повторяли сериал "Доктор Рихтер", над которым он работал). Сериал "Выжившие" рассказывает историю постапокалипсического мира, в котором осталось немного людей, сумевших выжить после падения цивилизации и зараженных странным вирусом. Болезнь поражает участок мозга, отвечающий̆ за сон. Теперь, если не разбудить спящего, он рискует умереть. Казалось бы, общая беда должна объединить всех, оставшихся в живых, но, человеческая природа диктует свои условия. Люди больше не доверяют друг другу. Вооруженные банды рыщут в поисках бензина и еды, а стаи одичавших собак представляют не меньшую опасность.

Фото: more.tv
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Структура сериала "Выжившие" не совсем обычна: это восемь web-сериалов, состоящих из коротких эпизодов, которые развиваются параллельно и рассказывают о том, как люди выживают в условиях уже случившегося апокалипсиса, и один полноценный сериал, рассказывающий о том, как все случилось. При этом линии героев всех историй так или иначе пересекаются.

Креативный продюсер сериала "Выжившие" - Борис Хлебников, который как режиссер снял ярчайшие новейшие сериалы в российской киноистории. "Наш проект был задуман и разрабатывался еще задолго до пандемии. Это было некое фэнтези, постапокалипсис и, как только началась пандемия, была мысль, что надо как-то корректироваться в сторону происходящего, но быстро решили этого не делать, чтобы наш проект не стал актуальной журналистикой, а не кино, так как журналистике идет быть актуальной, а кино должно быть обдуманным. Тем не менее, авторы продолжали писать уже во время карантина, привнося туда уже много своего нового, в большей степени психологического опыта, который все мы получили в текущих обстоятельствах", - говорит Борис Хлебников.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Гид-парк Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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