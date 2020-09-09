В России снимут новый сериал о Чикатило

Стоит напомнить, что на канале НТВ шел сериал "Косультант", авторы которого строили повествование, отталкиваясь от дела Чикатило. Но сейчас нас ждет другой проект. "Чикатило. Явление зверя" - детективный драматический сериал из восьми серий, рассказывающий историю двойной жизни самого известного маньяка Советского Союза Андрея Чикатило. Это поясняется в релизе мультимедийной платформы. Режиссер сериала - Сарик Андреасян, сценаристы - Алексей Гравицкий и Сергей Волков. Все они известны широкому зрителю по фильмам "Землетрясение", "Непрощенный" и другим. А режиссер успел еще снять для сервиса нашумевшую комедию "Нагиев на карантине", которую, к слову, приобрел для показа канал СТС.
"Чикатило всегда позиционировался, как убийца, которого нет. Удивительная способность к мимикрии делала его неотличимым от миллионов советских граждан. Он жил в обществе и удовлетворял свои изуверские сексуальные фантазии, уничтожая самое дорогое, что есть у этого общества - детей. Чикатило был подобен жуку, который забирается в муравейник и маскируясь под рабочего муравья поедает муравьиные личинки, оставаясь никем не замеченным. Стандартные методы расследования спасовали перед преступником такого типа. Чтобы выявить и поймать "Ростовского потрошителя", героям предстоит разработать новые методики расследования, которые спасут невинных людей", - это все, что пока известно о подходе к герою в новом проекте.
Сарик Андреасян, режиссер сериала "Чикатило. Явление зверя", признается, что для него это первый опыт работы над большим сериалом. "И я, и моя команда понимаем всю ответственность как перед зрителями, так и перед мультимедийным сервисом Okko. Мы ставим перед собой амбициозные художественные задачи. Это страшная история и мы будем стараться максимально честно ее донести", - говорит он.
Проект "Выжившие" делает мастер, которому работать над крупным сериальным жанром не впервой. Новый фильм - драматический восьмисерийный триллер режиссера Андрея Прошкина (недавно по каналу "Россия 1" повторяли сериал "Доктор Рихтер", над которым он работал). Сериал "Выжившие" рассказывает историю постапокалипсического мира, в котором осталось немного людей, сумевших выжить после падения цивилизации и зараженных странным вирусом. Болезнь поражает участок мозга, отвечающий̆ за сон. Теперь, если не разбудить спящего, он рискует умереть. Казалось бы, общая беда должна объединить всех, оставшихся в живых, но, человеческая природа диктует свои условия. Люди больше не доверяют друг другу. Вооруженные банды рыщут в поисках бензина и еды, а стаи одичавших собак представляют не меньшую опасность.
Структура сериала "Выжившие" не совсем обычна: это восемь web-сериалов, состоящих из коротких эпизодов, которые развиваются параллельно и рассказывают о том, как люди выживают в условиях уже случившегося апокалипсиса, и один полноценный сериал, рассказывающий о том, как все случилось. При этом линии героев всех историй так или иначе пересекаются.
Креативный продюсер сериала "Выжившие" - Борис Хлебников, который как режиссер снял ярчайшие новейшие сериалы в российской киноистории. "Наш проект был задуман и разрабатывался еще задолго до пандемии. Это было некое фэнтези, постапокалипсис и, как только началась пандемия, была мысль, что надо как-то корректироваться в сторону происходящего, но быстро решили этого не делать, чтобы наш проект не стал актуальной журналистикой, а не кино, так как журналистике идет быть актуальной, а кино должно быть обдуманным. Тем не менее, авторы продолжали писать уже во время карантина, привнося туда уже много своего нового, в большей степени психологического опыта, который все мы получили в текущих обстоятельствах", - говорит Борис Хлебников.