Объемы ввода жилья в первом полугодии 2020 года упали в России на 11,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. За шесть месяцев введено в эксплуатацию 27,9 млн кв. м жилья.

Значительно выросли объемы новостроек в Магаданской области (в 2,6 раза) и Ненецком АО (в 2,15 раза). Впрочем, такой скачок объясняется незначительными масштабами строительства - за 6 месяцев в этих регионах введено всего 4,6 и 12,1 тысячи кв. м соответственно. Заметно, но также с низкой базы, увеличилось число новостроек в Амурской области, Марий Эл и Костромской области. На 50-70% снизилось количество введенных за полгода домов в Мурманской области, Еврейской АО, в Крыму, Ингушетии и Ивановской области.

Лидеры по вводу жилья - Московская область (2,57 млн кв. м), Москва (2,2 млн кв. м), Краснодарский край (1,9 млн), Татарстан (1,4 млн) и Башкортостан (1,07 млн).

Снижение объемов ввода стало результатом ограничительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией, восстановление темпов сдачи жилья ожидается в ближайшие два-три месяца, считают в ДОМ.РФ. По итогам 2020 года в компании прогнозируют ввод около 40 млн кв. м многоквартирных домов (в 2019 г. - 43,5 млн кв. м), а общий объем ввода жилья - около 75-80 млн кв. м жилья (в 2019 г. - 82 млн кв. м).

"Борьба с пандемией и снижение цены на нефть напрямую отразились на доходах населения и, соответственно, спросе на недвижимость. Падение спроса вызвало перенос сроков ввода объектов крупными и средними девелоперами (около 1/6 от общего объема строящегося жилья)", - говорит директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Александр Диваков. По итогам года объемы ввода жилья будут ниже прошлогодних на 15%, считает он. Однако это позволит сбалансировать соотношение предложения и спроса, что поддержит цены на недвижимость. При этом около 70 мелких застройщиков к началу осени обанкротились, отмечает Диваков, и это количество может вырасти после отмены моратория на банкротство по инициативе кредиторов в ноябре. Если плавное восстановление экономики продолжится, спрос на первичную жилую недвижимость будет расти в пределах 3-5% в год, а объемы строительства - на 2-3% в год, ожидают в НКР.

Падение объемов строительства поддержит цены на недвижимость

Показатели строительной отрасли демонстрируют достаточную устойчивость, считает гендиректор консалтинговой компании MACON Илья Володько. Индекс выполненных работ в категории "строительство" остался почти неизменным. Объем введенного в эксплуатацию жилья снижается, но это связано, в основном, с общим трендом на снижение девелоперской активности из-за реформирования системы использования средств дольщиков. По итогам 2020 года можно ожидать снижения объемов ввода жилья на 13-15%, в 2021 году - еще на 15-18%, отмечает эксперт.

Цены на новостройки, по данным Росстата, с декабря 2019 года по июль 2020-го выросли на 4,1%. Цены на вторичном рынке поднялись не так существенно - в среднем на 1,6%. Между тем, спрос на вторичное жилье растет, отмечает директор Департамента вторичного рынка ИНКОМ-Недвижимость Сергей Шлома: каждая седьмая сделка совершается с инвестиционной целью. Спрос увеличивается за счет ипотечников, которые спешат воспользоваться выгодными ставками, и людей, которые при рекордно низких ставках по банковским вкладам, ищут альтернативные способы сохранения сбережений. Росту цен способствует "вымывание" с рынка наиболее бюджетных и ликвидных лотов. К концу года цены на "вторичку" могут подняться на 15%, считает Шлома.

Мнение

Александр Моор, руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики:

- Очевидно, что снижение объемов строительства на 11,4% за полугодие связано с пандемией коронавирусной инфекции. И хотя не все стройки останавливались, строительство замедлялось хотя бы потому, что многие специалисты среднего звена, подсобные рабочие - граждане ближнего и дальнего зарубежья, они уехали на родину или не смогли приехать в Россию.

К концу года, если не будет новых чрезвычайных ситуаций глобального масштаба, ситуация в строительстве выровняется. Этому способствуют меры господдержки отрасли. Должен произойти небольшой рост объемов ввода жилья примерно до уровня прошлого года.