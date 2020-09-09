В Ростове издана книга об опыте ответственного финансирования в России

В рамках международного вебинара по теме ответственного финансирования состоялась презентация новой книги председателя Совета директоров банка "Центр-инвест", доктора экономических наук, профессора Василия Высокова.

Фото: Пресс-служба ПАО "КБ "Центр-инвест"

"ESG-Банкинг - Made in Russia" - первый учебник в России о работе финансового института на основе принципов экологической, социальной и управленческой ответственности.

В книге идет речь о сравнительно новой бизнес-модели, объединяющей различные идеи "зеленого", этического, ответственного банкинга. Автор опирается на опыт банка "Центр-инвест", признанного недавно по версии авторитетного делового издания Euromoney лучшим банком Центральной и Восточной Европы по корпоративной ответственности. На протяжении нескольких лет он успешно реализует принципы ESG-банкинга на юге России.

В книге рассказывается о мировой прогрессивной тенденции. Многие политики, регуляторы, инвесторы, предприниматели и банкиры осознают перспективность и пользу новой бизнес-модели. Прежде всего, это альтернатива спекулятивному подходу управления рисками в финансовой сфере.

- ESG-банкинг - не купля-продажа, а управление рисками, которое требует затрат на начальном этапе во избежание крупных убытков. Банк предлагает клиентам нефинансовые услуги - обучение, консалтинг, наставничество, аналитические обзоры для снижения рисков. ESG-модель принимает все меры, чтобы у клиентов не было дефолтов, а у банка - убытков для их покрытия, - рассказал автор книги, член Совета Ассоциации банков России Василий Высоков.

Знания, изложенные в работе профессора Высокова, проверены на практике в ПАО КБ "Центр-инвест". Так, эффективное управление рисками позволяет донскому банку даже в кризисные периоды экономики получать высокие финансовые результаты за счет согласованных с клиентами шагов по реализации их стратегий и бизнес-проектов.

В книге приводятся примеры участия банка в финансировании модернизации сельского хозяйства юга России, развитии женского, молодежного, социального предпринимательства, кредитовании энергоэффективных проектов и ремонта многоквартирных домов. Автор приводит рекомендации и методы ответственного финансирования. Это пособие для нового поколения банкиров и неоценимое подспорье для студентов вузов в изучении ESG-банкинга.

Тем временем

Председатель Совета директоров банка "Центр-инвест" Василий Высоков возглавил проектную группу "ESG-банкинг" Ассоциации банков России. В ее задачи, в том числе, входит разработка проектов нормативных правовых актов по регулированию ESG-банкинга, а также дорожной карты по его продвижению.

Лицензия ЦБ РФ №2225 от 26.08.2016 г.

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