В США начали формировать темнокожие ополчения

Непрекращающиеся в течение последних четырех месяцев расовые волнения в США способствовали резкому росту внутреннего экстремизма в Америке. По данным газеты The New York Times, с момента убийства афроамериканца Джорджа Флойда в конце мая - отправной точки массовых беспорядков и всплеска насилия в США - ФБР открыло не менее 300 уголовных дел по фактам внутреннего терроризма (domestic terrorism). К нему американские спецслужбы относят идеологически мотивированные тяжкие преступления на почве радикальных взглядов. Переломить тенденцию правоохранителям пока не удается: в противовес белым ультраправым и супрематистским группировкам, вышедшим на улицы "для защиты порядка" от громящих магазины активистов движения "Черные жизни важны", быстро набирает силу афроамериканское ополчение.

Впервые такая организация под названием "Черная милиция", или "Коалиция, которая не шутит" заявила о себе в минувший день независимости США. Так, 4 июля в штате Джорджия прошел импровизированный парад одной тысячи тяжеловооруженных чернокожих боевиков. Лидер группировки, называющий себя "великий магистр Джей", заявил журналистам, что основанная им организация "на 100 процентов черная". "Мы - черное ополчение. Мы не протестующие, мы не манифестанты. Мы не поем песни и не скандируем. Мы действуем по принципу "око за око", - заявил магистр изданию Newsweek. По данным СМИ, настоящие имя этого афроамериканца Джон Фицджеральд Джонсон и в прошлом он бывший военный. Кстати, именно из числа отставных военнослужащих армии США с боевым опытом и формируется костяк "черной милиции".

Спустя три недели на смотр афроамериканского ополчения в городе Луисвилл (штат Кентукки) слетелось уже две с половиной тысячи чернокожих ополченцев в полной боевой экипировке, полуавтоматическими винтовками, дробовиками и пистолетами в руках. Собравшиеся решили продемонстрировать свою решимость прямо на месте убийства Бренноны Тейлор - афроамериканки, застреленной местными полицейскими в прошлом марте. Однако, похоже, не учли, что напротив соберутся представители местной белой ультраправой группировки. Ожесточенной перестрелки между негритянским ополчением и "бледнолицыми" удалось избежать лишь благодаря правоохранителям, разделившим две вооруженные толпы. Однако осадок от возможности нового конфликта между двумя противостоящими группировками остался. Чем такое столкновение может закончится с учетом того, что их представители увешаны до зубов огнестрельным оружием, догадаться несложно.

Ополчения темнокожих формируются из бывших военных и действуют по принципу "око за око"

Согласно опубликованной недавно статистике в последние месяцы количество чернокожих в США, которые покупают огнестрел и вступают в оружейные клубы, резко возросло. Впрочем, от самосохранения чернокожие, похоже, готовы перейти к новому этапу - насильственному и наступательному отстаиванию своих прав. Америка это уже проходила - именно так в 1960-1970-е годы действовала леворадикальная организация афроамериканцев "Черные пантеры". Несмотря на подпольный характер ее работы, "пантеры" были успешно вычислены и разгромлены ФБР. И сомнений в том, что аналогичный путь проделают их последователи из нынешней "черной милиции" никаких.