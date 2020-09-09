В США начали формировать темнокожие ополчения

Впервые такая организация под названием "Черная милиция", или "Коалиция, которая не шутит" заявила о себе в минувший день независимости США. Так, 4 июля в штате Джорджия прошел импровизированный парад одной тысячи тяжеловооруженных чернокожих боевиков. Лидер группировки, называющий себя "великий магистр Джей", заявил журналистам, что основанная им организация "на 100 процентов черная". "Мы - черное ополчение. Мы не протестующие, мы не манифестанты. Мы не поем песни и не скандируем. Мы действуем по принципу "око за око", - заявил магистр изданию Newsweek. По данным СМИ, настоящие имя этого афроамериканца Джон Фицджеральд Джонсон и в прошлом он бывший военный. Кстати, именно из числа отставных военнослужащих армии США с боевым опытом и формируется костяк "черной милиции".
Спустя три недели на смотр афроамериканского ополчения в городе Луисвилл (штат Кентукки) слетелось уже две с половиной тысячи чернокожих ополченцев в полной боевой экипировке, полуавтоматическими винтовками, дробовиками и пистолетами в руках. Собравшиеся решили продемонстрировать свою решимость прямо на месте убийства Бренноны Тейлор - афроамериканки, застреленной местными полицейскими в прошлом марте. Однако, похоже, не учли, что напротив соберутся представители местной белой ультраправой группировки. Ожесточенной перестрелки между негритянским ополчением и "бледнолицыми" удалось избежать лишь благодаря правоохранителям, разделившим две вооруженные толпы. Однако осадок от возможности нового конфликта между двумя противостоящими группировками остался. Чем такое столкновение может закончится с учетом того, что их представители увешаны до зубов огнестрельным оружием, догадаться несложно.
Согласно опубликованной недавно статистике в последние месяцы количество чернокожих в США, которые покупают огнестрел и вступают в оружейные клубы, резко возросло. Впрочем, от самосохранения чернокожие, похоже, готовы перейти к новому этапу - насильственному и наступательному отстаиванию своих прав. Америка это уже проходила - именно так в 1960-1970-е годы действовала леворадикальная организация афроамериканцев "Черные пантеры". Несмотря на подпольный характер ее работы, "пантеры" были успешно вычислены и разгромлены ФБР. И сомнений в том, что аналогичный путь проделают их последователи из нынешней "черной милиции" никаких.