В США полисмен выстрелил в мальчика-аутиста после просьбы матери успокоить его

Американские полицейские несколько раз выстрелили в мальчика с аутизмом после того, как его мать позвонила по номеру 911 и попросила помочь успокоить его. Сейчас 13-летний ребенок находится в больнице с травмами кишечника, мочевого пузыря, плеча и лодыжек.

Инцидент произошел в американском штате Юта, передает BBC. Мать пострадавшего позвонила по номеру 911, потому что не могла сама успокоить сына, у которого началось психическое расстройство. По словам женщины, мальчик сильно переживал из-за того, что она впервые за год вышла на работу и оставила его одного. "Я сказала (оператору 911 - прим. "РГ"), что он не вооружен, у него ничего нет, он просто выходит из себя и начинает кричать и визжать. Он ребенок, он пытается привлечь внимание", - рассказала американка телеканалу KUTV. Она также добавила, что попросила оператора помочь отвезти ее сына в больницу. В таких ситуациях полиция "должна суметь уладить ситуацию с использованием минимальной силы", - сказала женщина.

Однако в полиции заявили, что их вызвали для урегулирования ситуации с "жестким психическим расстройством" у мальчика, который "угрожал некоторым людям оружием". По словам представителя правоохранительных органов сержанта Кейта Хоррокса, один из офицеров выстрелил в ребенка, когда тот попытался убежать. При этом Хоррокс также сообщил, что по прибытии полиция не обнаружила ни малейших следов того, что мальчик был вооружен.