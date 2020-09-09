В страховых компаниях могут появиться штатные детективы. Это произойдет, если будет принят закон "О частной детективной деятельности", над которым уже не первый год работают в Госдуме.

Как рассказал корреспонденту "РГ" вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов, в новом законе предлагается разделить охранную и детективную деятельность. Наделить частных детективов определенными правами, частично позаимствованными из оперативно-разыскной деятельности, дать действиям детектива определенный процессуальный статус, что, естественно, повлечет за собой внесение изменений и в Уголовно-процессуальный кодекс.

- Расширение полномочий частных детективов может сыграть положительную роль для страховой отрасли. Дело в том, что сегодня внутри многих страховых компаний существуют квалифицированные сотрудники, которые эффективно и на постоянной основе занимаются расследованиями страховых событий и обладают большими знаниями и опытом в этой области, - говорит Сергей Ефремов.

Проблема в том, что сейчас правоохранительные органы очень неохотно берутся за расследование дел о страховом мошенничестве. Для специалистов по экономическим преступлениям это слишком мелко, а участковым не хватает квалификации по таким делам. Между тем специалисты, которые в страховых компаниях занимаются такими расследованиями, сейчас, по сути, не могут довести дело до конца. Во-первых, у них нет полномочий, чтобы проводить такие расследования. Во-вторых, все доказательства, которые они соберут, легко могут быть отметены, как полученные незаконно. То есть сейчас эти специалисты могут помочь в расследовании таких дел лишь выступая в качестве консультантов. Но полиция от их помощи, как правило, отказывается.

В результате доля возбужденных уголовных дел по заявлениям о событиях с признаками страхового мошенничества в 2019 году составила порядка 19 процентов, а до суда дошло менее 1 процента. Закон о частной детективной деятельности наделит необходимыми полномочиями специалистов страховых компаний и позволит им доводить дела до суда.