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Рубрика: В мире

В Великобритании снова ужесточат меры по борьбе с COVID-19

Фото: AFP/Tolga Akmen Фото: AFP/Tolga Akmen
Фото: AFP/Tolga Akmen

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду объявит об ужесточении мер, направленных на борьбу с коронавирусом. Такое решение было принято на фоне резкого увеличения числа случаев COVID-19. "Мы должны действовать сейчас, чтобы остановить вирус", - говорится в распространенных канцелярией премьера фрагментах речи.

Фото: iStock
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Уже известно, что допустимое количество людей, собирающихся вместе, будет снижено до шести. Ограничения касаются и открытых пространств, и любых помещений, пишет РИА Новости. Нововведения не затронут больших семей, свадеб, похорон, спортивных мероприятий. Премьер напомнит также, что важно мыть руки, закрывать лицо, держать дистанцию и сдавать анализ на коронавирус, при наличии симптомов.

Суточный прирост смертей от COVID-19 в Великобритании увеличился в десять раз - до 30. В последние три дня выявлялось по 2,5-3 тысячи новых случаев инфицирования. Последний раз такие цифры фиксировались в мае, когда в стране действовал карантин. Всего же в Великобритании зафиксировано 352,5 тысячи случаев заражения коронавирусом, скончались 41,6 тысячи человек.

В мире Европа Великобритания Пандемия коронавируса COVID-19

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