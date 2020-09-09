Гость "СОЮЗа" - народный артист Беларуси Валентин Елизарьев

Яркое открытие 88-го театрального сезона в Большом театре Беларуси: после долгой и тягостной разлуки с публикой - на сцене балет "Пер Гюнт", драматическая поэма Генрика Ибсена, выраженная в танце, на музыку Эдварда Грига. На старте сезона мы пообщались с художественным руководителем театра, выдающимся хореографом, народным артистом Беларуси Валентином Елизарьевым.

После долгой разлуки с публикой - на сцене балет "Пер Гюнт", драматическая поэма Генрика Ибсена, выраженная в танце, на музыку Эдварда Грига. Фото: Виктор Драчев

Валентин Николаевич, что готовит Большой театр своему зрителю после такого долгого перерыва?

Валентин Елизарьев: К большому счастью, мы наконец-то открыли свой сезон! Открыли премьерой "Пер Гюнта" в постановке молодого хореографа Сергея Микеля, которую репетировали как раз во время коронавирусной паузы и довели до генеральных репетиций. То же самое в опере: 11 сентября представляем оперную премьеру - спектакль "Виллисы. Фатум".

Это первое прочтение данной оперы Джакомо Пуччини в нашем театре и одновременно дебют известной белорусской певицы Оксаны Волковой в качестве режиссера-постановщика.

Как вынужденный перерыв отразился на жизни театра?

Валентин Елизарьев: Мы не давали спектакли с апреля, и сейчас наша задача, конечно, вернуть публику в Большой. Все-таки привычку ходить в театр мы воспитывали десятилетиями и никогда не брали такую большую паузу. Но тем не менее в репертуаре на сезон - наши лучшие спектакли, и я надеюсь, что постепенно мы придем в наше обычное состояние аншлага. Полупустого зала, надеюсь, не будет, хотя продажи билетов пока идут менее активно, чем бы нам хотелось. Нужно время, чтобы люди заново привыкли к посещению спектаклей. Думаю, к октябрю все наши зрители к нам вернутся.

Что у вас в планах после "Пер Гюнта" и "Виллисов"?

Валентин Елизарьев: В середине октября зрители увидят новое авторское прочтение балета "Щелкунчик". Это мой спектакль, он прошел сотни раз в нашем театре, за рубежом, мы с ним объехали практически весь мир. Естественно, как обычно это бывает, ветшают декорации, костюмы, выходят уже третьи-четвертые составы исполнителей, которые не получали этот текст из авторских рук. Но поскольку я вернулся в театр и могу все это сделать собственными руками, надеюсь, "Щелкунчик" обретет новое дыхание, появится новое прочтение темы и гениальной музыки Чайковского. Следующий грандиозный спектакль, который мы планируем показать в 20-х числах ноября (если, конечно, не пойдет вторая волна пандемии, тогда все планы придется корректировать), - опера "Фауст" Шарля Гуно, очень масштабная французская классика. Мы давно к этому произведению не обращались и сотрудничаем с замечательным российским художником - главным художником Мариинского театра Вячеславом Окуневым. А ставить будет Анна Моторная, молодой и талантливый белорусский режиссер. В последнее десятилетие, как я заметил, появляется много хореографов-женщин, и в опере очень много женщин-режиссеров. Раньше это были чисто мужские профессии, но в XXI веке женщины и здесь выходят на первые роли.

У истоков создания белорусского балета в начале ХХ века стояли выдающиеся русские мастера

Насколько мне известно, в новом сезоне предполагается сделать акцент на детском репертуаре…

Валентин Елизарьев: Да, планируется детская опера "Пиноккио" современного немецкого композитора Глории Бруни, ею мы завершим декабрь.

Слышала, что в новом году предстоит возвращение "Дикой охоты короля Стаха" по Владимиру Короткевичу?

Валентин Елизарьев: Да, будем снова ставить оперу Владимира Солтана, также делаем ставку на молодых постановщиков. Хочу, чтобы в течение всего сезона здесь творила одаренная молодежь. Я широко распахиваю дверь театра для наших воспитанников (хореографов, режиссеров, дирижеров, художников), чтобы они могли проявить себя, попробовать силы в больших спектаклях. Они, по-моему, к этому уже готовы, посмотрим на результаты.

Ждет ли Большой театр российского зрителя? Есть надежда на то, что открытие границ поспособствует притоку туристов из России?

Валентин Елизарьев: Конечно, мы всегда рады! Кроме того, надо помнить, что мы братья по искусству: у истоков создания белорусского балета в начале ХХ века стояли выдающиеся русские мастера. Наша классическая балетная школа опирается на методику Агриппины Вагановой. И со всеми моими коллегами из России у нас, скорее, братские отношения. Это у государств могут быть границы, а балет неделим.