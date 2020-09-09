"Вегас" сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф НХЛ с "Далласом"

"Вегас" одолел "Даллас" во втором матче финальной серии плей-офф Западной конференции - 3:0. Счет в серии до четырех побед стал 1-1.

Хоккеисты "Вегаса" считались фаворитами этой серии, однако в первом матче "Даллас" во многом благодаря российскому вратарю Антону Худобину добился победы.

На этот раз повторить успех "звездам" не удалось. Шайбы Пола Штястны, Вильяма Карлссона и Томаша Носека, а также 24 сейва голкипера Робина Ленера помогли "Вегасу" выиграть.

Худобин на этот раз был заменен после второго периода, из 27 бросков он отразил 24.