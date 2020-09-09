Этим летом отдых в России стал пусть и вынужденным, но трендом для многих из нас. Во что он обойдется туристу?

Приличные апартаменты в Сочи стоят от 18 тысяч рублей в неделю. Авиабилет из Москвы - от 9 тысяч рублей без багажа.

Крымские санатории за неделю отдыха в середине сентября попросят от 30 тысяч рублей. Билеты из Москвы до Симферополя и обратно стоят от 7 тысяч рублей.

Неделя в подмосковном санатории будет стоить от 13 тысяч рублей. Более комфортабельные варианты поднимут цену до 45 тысяч рублей.

Санатории на курорте Белокуриха Алтайского края будут стоить около 30 тысяч. Перелет из столицы в Горно-Алтайск стоит больше 100 тысяч рублей.