Водрузить Знамя Победы на Рейхстаг можно будет на школьном уроке

Заработали две первые интерактивные площадки проекта "Знаменосцы Победы" движения "Бессмертный полк России".

Они открылись в Санкт-Петербурге и Смоленске и представляют собой обустроенные под блиндажи или палатки уголки с антуражем времен Великой отечественной войны. Каждый желающий сможет здесь с помощью VR-технологий повторить путь групп и отдельных солдат Красной армии, которые 30 апреля 1945 года поднимали свои знамена Победы над Рейхстагом. А также - сделать заявку на архивные поиски сведений о своих родственников, собрать вещмешок, приготовить солдатский обед.

Как известно, в ходе штурма Рейхстага самодельные красные знамена, флаги и флажки имелись во всех передовых частях и подразделениях, а также штурмовых группах.

"Даже в хронике войны, которую мы видели неоднократно, видно, как разные группы, солдаты и офицеры, штурмуя Рейхстаг, пытаются водрузить свои знамена Победы. Мы заинтересовались вопросом: кто эти люди, сколько было знамен Победы, как они водружались, скольких жизней это стоило? Пообщавшись с историками, мы с удивлением узнали, что это были десятки человек, несколько знаменных групп, но, к сожалению, большинство из них неизвестно не только широкой общественности и любителям истории, но даже профессиональным историкам, - начал рассказ об идее проекта "Знаменосцы Победы" руководитель Исполкома Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Артем Хуторской.

Она состоит в том, чтобы узнать обо всех участниках штурма Рейхстага, которые попытались или водрузили свои знамена на купол, стены и статуи. Уже сейчас обнаружены следы более 40 таких групп.

"Мы подготовили список знаменных групп, уточнили его в архивах и у историков, и получилось, что в РФ 14 регионов, откуда родом эти героические ребята. Таким образом, на сегодняшний момент у нас в планах запустить 14 интерактивных площадок в регионах, три из которых на сегодняшний момент уже действуют, - сообщил Хуторской. - Мы изготовили небольшие инсталляции в виде фрагментов блиндажей, на которых посетители смогут не только сфотографироваться или примерить элементы снаряжения солдат Красной армии. Но также на этих стендах можно будет попробовать себя в роли знаменосца, в виртуальном режиме пройти по этим стропилам, разрушенным конструкциям, и попытаться водрузить знамя Победы".

Предполагается, что идею виртуального взятия Рейхстага можно будет повторить и на школьных уроках. Нужно будет скачать приложение и иметь VR-шлем. Авторы идеи VR-реконструкции, среди которых и РИА Новости, считают, что она поможет "эмоционально разморозить" слишком заштампованный материал о войне. Заставить безразличную в истории молодежь кожей почувствовать, что прошли их деды и прадеды. Для того, чтобы приблизить виртуальный штурм к реальности, было собрано большое количество фотографий крыши Рейхстага, использовано 172 источника звуков, в том числе 22 записи стрельбы разных орудий. Озвучивали бойцов лучшие молодые артисты России.

Идею горячо поддержал и народный артист СССР, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Василий Лановой. По его мнению, каждого, кто пережил Великую Отечественную войну, можно назвать Знаменосцем Победы. В их числе его родители, да и он сам - проживший несколько лет в немецкой оккупации ребенок войны. "Это все было с семи до 10 с половиной лет на моих глазах. Я помню, как летели сотни самолетов бомбить Одессу - так началась для меня война. След оставлен на всю жизнь", -заключил народный артист и с большим чувством прочитал свое любимое стихотворение о войне - "Солдаты" ("Его зарыли в шар земной") Сергея Орлова.