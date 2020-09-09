Водрузить Знамя Победы на Рейхстаг можно будет на школьном уроке

Новости

Официально: сериал "Ходячие мертвецы" закрывается 19:33
В США полисмен выстрелил в мальчика-аутиста после просьбы матери успокоить его 19:21
ООН: Мир может столкнуться с пандемией ожирения 19:00
МИД РФ прокомментировал вызов немецкого посла 18:33
В Москве прошла презентация Секретариата Форума партнерства Россия-Африка 18:20
TikTok стал самым загружаемым мобильным приложением в мире в августе 18:14
В Новгородской области ревнивец расстрелял чету пенсионеров 18:06
Премьер Беларуси рассказал о самочувствии после прививки от COVID-19 17:48
Генпрокурор рассказал о звонках с угрозами минирования из Украины и Финляндии 17:42
Чернышенко рассказал о работе над нацпроектом по туризму 17:40
Генпрокурор: К задержанию 33 россиян в Минске причастны зарубежные спецслужбы 17:38
Загитова отказалась от контрольных прокатов из-за "Ледникового периода" 17:37
Высокопоставленный брянский полицейский задержан за взятки 17:35
В Петербурге мужчина с топором устроил погром в гипермаркете 17:34
В Москве задержали мошенника, разыгравшего перед пенсионеркой целый спектакль 17:15
Роспотребнадзор: В Москве спокойная ситуация по гриппу и ОРВИ 17:11
В Москве обокрали жену актрису Бердинских, жену звезды "Груза 200" 17:08
Путин поддержал идею ввести в регионах ответственных за цифровую трансформацию 17:06
Колесникову поместили в СИЗО 16:59
Маркировка питьевой воды станет обязательной с 2021 года 16:47
Правительство готово обеспечить всех пользователей госуслуг электронной подписью 16:47
Новая версия Lada 4x4. Сборка началась 16:41
"Быстро освоился": наблюдатель рассказала о быте Ефремова в СИЗО 16:34
Произведенные в Зеленограде онкопрепараты поступят в больницы уже в 2021 году 16:34
Путин поддержал идею по использованию оставшихся денег, выделенных туротрасли 16:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать в 2021 году
Как будем отдыхать в 2021 году
Какие прививки надо сделать этой осенью
Какие прививки надо сделать этой осенью
Задайте вопрос заместителю министра просвещения РФ Виктору Басюку
Задайте вопрос заместителю министра просвещения РФ Виктору Басюку
09.09.2020 19:16
Рубрика: Общество

Водрузить Знамя Победы на Рейхстаг можно будет на школьном уроке

Текст: Елена Новоселова
Заработали две первые интерактивные площадки проекта "Знаменосцы Победы" движения "Бессмертный полк России".
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Они открылись в Санкт-Петербурге и Смоленске и представляют собой обустроенные под блиндажи или палатки уголки с антуражем времен Великой отечественной войны. Каждый желающий сможет здесь с помощью VR-технологий повторить путь групп и отдельных солдат Красной армии, которые 30 апреля 1945 года поднимали свои знамена Победы над Рейхстагом. А также - сделать заявку на архивные поиски сведений о своих родственников, собрать вещмешок, приготовить солдатский обед.
Дневник участника штурма Рейхстага младшего лейтенанта Юрия Яковлева

Как известно, в ходе штурма Рейхстага самодельные красные знамена, флаги и флажки имелись во всех передовых частях и подразделениях, а также штурмовых группах.

"Даже в хронике войны, которую мы видели неоднократно, видно, как разные группы, солдаты и офицеры, штурмуя Рейхстаг, пытаются водрузить свои знамена Победы. Мы заинтересовались вопросом: кто эти люди, сколько было знамен Победы, как они водружались, скольких жизней это стоило? Пообщавшись с историками, мы с удивлением узнали, что это были десятки человек, несколько знаменных групп, но, к сожалению, большинство из них неизвестно не только широкой общественности и любителям истории, но даже профессиональным историкам, - начал рассказ об идее проекта "Знаменосцы Победы" руководитель Исполкома Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Артем Хуторской.

Она состоит в том, чтобы узнать обо всех участниках штурма Рейхстага, которые попытались или водрузили свои знамена на купол, стены и статуи. Уже сейчас обнаружены следы более 40 таких групп.

"Мы подготовили список знаменных групп, уточнили его в архивах и у историков, и получилось, что в РФ 14 регионов, откуда родом эти героические ребята. Таким образом, на сегодняшний момент у нас в планах запустить 14 интерактивных площадок в регионах, три из которых на сегодняшний момент уже действуют, - сообщил Хуторской. - Мы изготовили небольшие инсталляции в виде фрагментов блиндажей, на которых посетители смогут не только сфотографироваться или примерить элементы снаряжения солдат Красной армии. Но также на этих стендах можно будет попробовать себя в роли знаменосца, в виртуальном режиме пройти по этим стропилам, разрушенным конструкциям, и попытаться водрузить знамя Победы".

Фото: AP
Почему немцев, которые "штурмовали" Рейхстаг, в СМИ назвали нацистами

Предполагается, что идею виртуального взятия Рейхстага можно будет повторить и на школьных уроках. Нужно будет скачать приложение и иметь VR-шлем. Авторы идеи VR-реконструкции, среди которых и РИА Новости, считают, что она поможет "эмоционально разморозить" слишком заштампованный материал о войне. Заставить безразличную в истории молодежь кожей почувствовать, что прошли их деды и прадеды. Для того, чтобы приблизить виртуальный штурм к реальности, было собрано большое количество фотографий крыши Рейхстага, использовано 172 источника звуков, в том числе 22 записи стрельбы разных орудий. Озвучивали бойцов лучшие молодые артисты России.

Идею горячо поддержал и народный артист СССР, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Василий Лановой. По его мнению, каждого, кто пережил Великую Отечественную войну, можно назвать Знаменосцем Победы. В их числе его родители, да и он сам - проживший несколько лет в немецкой оккупации ребенок войны. "Это все было с семи до 10 с половиной лет на моих глазах. Я помню, как летели сотни самолетов бомбить Одессу - так началась для меня война. След оставлен на всю жизнь", -заключил народный артист и с большим чувством прочитал свое любимое стихотворение о войне - "Солдаты" ("Его зарыли в шар земной") Сергея Орлова.

Общество Образование Общество История Вторая мировая война

Главное сегодня

Путин назвал формат и время проведения саммита ШОС
Мишустин предложил расширять перечень товаров, подлежащих маркировке
Песков объяснил причины динамики курса рубля
МИД РФ прокомментировал вызов немецкого посла
В России началась третья фаза испытаний вакцины против COVID-19
Ученый назвал три болезни, от которых надо делать прививки этой осенью
Станут ли блогеры новыми медиа