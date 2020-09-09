Председатель КНР Си Цзиньпин, который также является генеральным секретарем ЦК КПК и председателем Центрального военного совета, поздравил их с награждением орденом Республики и присвоением государственных почетных званий и выступил с важной речью. Он упомянул о необыкновенных событиях, произошедших во время борьбы с эпидемией в Китае, отметив, что в смертельной битве проявилась непреклонная воля китайского народа. Си Цзиньпин не только оценил опыт Китая в противоэпидемической борьбе, но и ответил на вопрос о том, как китайский народ смог добиться важных успехов в предотвращении и контроле эпидемии, что послужит полезным уроком для глобальной борьбы с пандемией.

"Во имя защиты безопасности народа мы можем пожертвовать всем", - заявил Си Цзиньпин, в очередной раз изложив концепцию Компартии Китая в государственном управлении, направленную на защиту коренных интересов народа. Как отметил старший советник генерального директора Всемирной организации здравоохранения Брюс Эйлворд, совершивший инспекционную поездку в Китай в феврале этого года, в противоэпидемической борьбе для спасения жизни населения в КНР используют все имеющиеся возможности.

В своей речи Си Цзиньпин назвал 6 главных факторов, которые позволили Китаю противостоять эпидемии. Это руководящая роль Компартии Китая, воля народа, значимое преимущество социалистического строя с китайской спецификой, накопленные с момента образования КНР мощные силы государства и могучие душевные силы, заложенные в традиционной культуре, притягательная сила концепции создания сообщества единой судьбы человечества. Все эти аспекты являются не только обобщением опыта Китая в борьбе с коронавирусной эпидемией, но и основным источником энергии для превращения кризиса в возможность, решительного продвижения к намеченной цели.

Фото: Медиакорпорация Китая

В настоящий момент коронавирусная инфекция все еще распространяется в мире. Китай дважды жертвовал денежные средства Всемирной организации здравоохранения на общую сумму 50 миллионов долларов и направил 34 группы медицинских экспертов в 32 страны. Китай также оказал противоэпидемическую помощь 150 странам и четырем международным организациям, экспортировал противоэпидемические материалы более чем в 200 стран и регионов. Практическими действиями Китай помог спасти много жизней от COVID-19 по всему миру.

Как отметил начальник аргентинского исследовательского центра по Китаю Игнасио Виллагран,Китай успешно остановил распространение коронавирусной инфекции в стране, что послужило примером для других государств. Кроме того, КНР незамедлительно предоставила другим странам противоэпидемические средства, что еще раз доказало ее приверженность концепции сообщества единой судьбы человечества.