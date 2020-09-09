Врач объяснила, сколько надо пить воды для защиты от инфаркта

От того, какое количество воды ежедневно поступает в организм, напрямую зависит работа сердца и почек. Кроме того, недостаток жидкости провоцирует и преждевременное старение - кожа становится сухой, склонной к появлению морщин, портятся волосы и так далее.

Между тем, часто "необходимость поступления в организм достаточного количества жидкости недооценивается", отметила эксперт Клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета, врач-диетолог Наталья Пугачева.

Специалист считает, что разумно пить до двух литров жидкости в день. Если нет специального режима употребления жидкости по состоянию здоровья - в этом случае необходимо следовать рекомендациям лечащего врача.

Диетолог посоветовала равномерно пить воду в течение дня небольшими дозами. Так жидкость способствует лучшей работе почек и выведению избытка жидкости из организма, и даже, как ни странно, предотвращает возникновение отеков, передает KP.Ru.

Отмечается, что при недостатке жидкости увеличивается риск появления тромбозов, которые провоцируют инфаркты и инсульты.