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09.09.2020 18:39
Рубрика: Экономика

Просите прощения

Верховный суд разрешил прощать должникам просрочки по кредиту из-за пандемии
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 203(8257)
Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев заявил, что банки не вправе навязывать гражданам дополнительные услуги при выдаче кредита. А должники, в свою очередь, вправе требовать снижения явно несправедливых неустоек, когда просрочка не так страшна, как штраф за нее.
Фото: Максим Григорьев/ТАСС Фото: Максим Григорьев/ТАСС
Фото: Максим Григорьев/ТАСС

"В современных экономических условиях особое значение имеет поддержка потребителей финансовых услуг, находящихся в сложном материальном положении, - сказал Вячеслав Лебедев. - В этой связи, признавая и защищая принцип надлежащего исполнения обязательств, суды РФ руководствуются требованиями справедливости и разумности гражданско-правовой ответственности потребителей".

Фото: Владимир Трефилов
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Заявление прозвучало на форуме председателей верховных судов стран БРИКС, который прошел в режиме онлайн. Как рассказал Вячеслав Лебедев, в соответствии с правовой позицией Верховного суда РФ гражданин-потребитель вправе предъявить к банку исковые требования об уменьшении суммы неустойки по кредитному договору при ее несоразмерности последствиям просрочки.

"Отсутствие у должника необходимых денежных средств по общему правилу не является основанием для освобождения от ответственности за неисполнение обязательств, - заметил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев. - Вместе с тем Верховный суд РФ разъяснил, что в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции отсутствие у гражданина-заемщика денежных средств, вызванное ограничительными мерами, может быть признано обстоятельством непреодолимой силы и основанием для освобождения от ответственности".

Иными словами, если человек попал в тяжелое финансовое положение из-за мировых экономических неурядиц, вызванных коронавирусом, ему есть, о чем поговорить с банками. Банкиры обязаны проявить понимание и не затягивать финансовую петлю. Верховный суд России усилил правовую защиту граждан, распространив действие закона о правах потребителей на финансовые услуги.

Между тем в настоящее время большинство дел о защите прав потребителей составляют споры, связанные с оказанием финансовых услуг. Это 246,6 тысячи споров в год, или 58 процентов. Причем по этой категории дел удовлетворены 86 процентов требований.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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"Одним из последствий применения судами РФ законодательства о защите прав потребителей к банковским и страховым услугам стал запрет навязывания гражданам дополнительных платных услуг. Например, Верховный суд РФ разъяснил, что подключение заемщика к программе страхования жизни и здоровья не может являться обязательным условием предоставления потребительского кредита, - пояснил Вячеслав Лебедев. - При подключении заемщика к такой программе банк обязан довести до его сведения информацию не только о характере оказываемых страховых услуг и порядке их оплаты, но и о праве заемщика на отказ от участия в программе. При неисполнении этой обязанности потребитель вправе отказаться от страховой услуги и потребовать возмещения убытков".

Еще важный момент: суды не вправе отказывать в приеме исков потребителей к поставщикам товаров, которые пропустили сроки исковой давности из-за карантинных ограничений. Режим самоизоляции может быть поводом для восстановления сроков.

Экономика Финансы Долги и кредиты Власть Право Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд Постановления Верховного Суда РФ Долги и коллекторы

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