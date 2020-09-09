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Вышел первый трейлер "Дюны" Дени Вильнева

Новости
    09.09.2020, 19:57
Текст:   Алексей Литовченко
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Опубликован первый трейлер многообещающей и многоожидаемой "Дюны" Дени Вильнёва. И там всё ух какое. Тимоти Шаламе с грустными глазами, Оскар Айзек с бородой, Дэйв Батиста с бледной физиономией, высокопарные фразы, Pink Floyd на фоне (чтобы не осталось совсем уж никаких сомнений насчёт серьёзности предприятия) и гигантский песчаный червь на сладкое. Последний - не исключено, один из претендентов на "Оскар" по новым правилам.

Фото: kinopoisk.ru
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Помимо вышеназванных каст также включает разных других людей, среди которых Джейсон Момоа, Джош Бролин, Стеллан Скарсгорд, Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем и Шарлотта Рэмплинг.

Про "Оскар", кстати, мы не просто так заикнулись: если без шуток, "Дюна" явно замахивается как минимум на участие в нескольких категориях, это прямо не глядя можно сказать. Ведь работавшая над фильмом художница по костюмам Жаклин Уэст уже три раза номинировалась, за спецэффекты отвечают сразу два лауреата (один - дважды), плюс Ханс Циммер, плюс по две номинации у художника-постановщика и у монтажёра. И у оператора Грега Фрейзера, вы будете смеяться, тоже есть номинация.

Премьера - 17 декабря.

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