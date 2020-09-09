Фильмы без представителей меньшинств не будут иметь шансов на "Оскар"

На сайте Академии появился список новых стандартов, в соответствии с которыми фильмы смогут претендовать на золотую статуэтку. И они, конечно, впечатляют. Касаются они, как нетрудно догадаться, квот для всевозможных меньшинств.

Критерии разделены на четыре категории. Чем больше из них соблюдено, тем больше шансов на успех.

Итак, категория "A". Одним из ведущих актёров обязан быть представителем одной из следующих групп: азиаты, латиноамериканцы или люди испанского происхождения, темнокожие или афроамериканцы, коренные народы Америки, жители Ближнего Востока или Северной Африки, коренные гавайцы или другие жители Тихоокеанского региона, а также "другие расы и этносы, не получившие должного уважения". Далее следуют требования в отношении актёрского состава в целом. Не менее 30 процентов актёрского состава должны представлять не менее двух категорий из этого списка: женщины, расовое или этническое меньшинство, ЛГБТК+, люди с ограниченными физическими возможностями. Сюжет же должен сконцентрироваться на вышеперечисленных группах людей и их проблемах.

Категория "B". В команде создателей на основных должностях (от режиссёра и оператора до композитора и художника-постановщика) должно быть не менее двух представителей угнетаемых социальных групп (женщин, а также расовых, этнических, сексуальных меньшинств или инвалидов). Как минимум одну из этих позиций должен занимать представитель расового или этнического меньшинства (конкретный список угнетаемых уже приведён выше). Плюс ещё шестеро работников следующего звена (второй режиссёр, главный осветитель и т.п.) должны быть представителями меньшинств. Ну и в целом не менее 30 процентов всей съёмочной группы должны составлять представители тех или иных меньшинств.

Категория "C". Продюсерам фильма нужно набрать на работу и за свой счёт обучить неопытных практикантов - тоже, разумеется, из числа всевозможных угнетённых. И предоставить им все условия для работы - не только в производстве, но и, например, в сфере дистрибуции, пиара, маркетинга и так далее.

Категория "D". Маркетинговая компания и дистрибуция тоже не останется без внимания бдительных академиков: в числе их руководителей и проводников также должны быть представители униженных и оскорблённых.

Новые стандарты, которые позиционируются, само собой, как кодекс, призванный "защитить справедливость", будут вступать в силу постепенно. В 2022-2023 годах для попадания в номинацию "Лучший фильм" нужно будет заполнить форму о соответствии критериям, а вот с 2024-го лента должна будет отвечать как минимум двум из четырёх вышеперечисленных категорий.

Кстати

Напомним, совсем недавно, в минувшем июле, Британская академия кино и телевизионных искусств заявила о намерении провести подобную реформу. Там шла речь, в частности, о следующих требованиях к фильмам, претендующим на премию BAFTA: "гендерный баланс героев, близкий к 50 на 50"; 20 процентов представителей различных этнических групп; 7 процентов, общающихся на языке жестов, а также персонажей с инвалидностью; 10 процентов представителей секс-меньшинств; персонажи из разных регионов; бедные и социально уязвимые персонажи.