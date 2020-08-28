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28.08.2020 12:48
Рубрика: Культура

"Оскар" сохранит "мужские" и "женские" награды

Текст: Наталья Лебедева

Киноакадемия США пока не планирует отказываться от вручения наград "Оскар" за актерскую работу по половому признаку. Так киноакадемики отреагировали на решение Берлинского международного кинофестиваля Berlinale отказаться от призов за лучшие мужские и женские роли в пользу "гендерно-нейтральной" награды.

Фото: Предоставлено Экспоконтент
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"Мы планируем сохранить нынешнюю структуру наград и будем продолжать быть внимательными к нарождающейся дискуссии и прислушиваться к (мнению) наших членов", - приводит РИА Новости слова представителя Киноакадемии США.

Ранее инициативу Berlinale прокомментировали в Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF), которая занимается аккредитацией международных кинофестивалей.

В частности, там отметили, что каждый фестиваль в праве сам решать, по какому принципу он будет оценивать работу актеров и актрис. Ассоциация же готова принять это к сведению, но не более того.

Напомним, что организаторы Берлинского международного кинофестиваля Berlinale намерены с 2021 года вручать "Серебряных медведей" за лучшую главную роль и роль второго плана вне зависимости от пола исполнителя.

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