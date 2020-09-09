Вышел трейлер ремейка "Ребекки" Хичкока

Сложно представить человека, который останется здесь равнодушным: на YouTube-канале сервиса Netflix опубликован трейлер очередного ремейка "Ребекки" Хичкока. На этот раз - от режиссера "Высотки" и "Перестрелки" Бена Уитли.

В основе - готический роман Дафны Дюморье 1938 года. Который адаптировала Джейн Голдман ("Звездная пыль", "Дом странных детей Мисс Перегрин", "Пипец", фильмы серий "Люди Икс" и Kingsman).

Сюжет вы знаете: британский аристократ Максимилиан де Уинтер (Арми Хаммер), недавно овдовевший - его жена, Ребекка, погибла, катаясь на яхте - приезжает в Монте-Карло. Где знакомится с миссис Ван Хоппер (Энн Дауд), "богатой и вульгарной", и ее безымянной юной компаньонкой (Лили Джеймс). Далее увлекшись последней. Вплоть до скорой женитьбы.

Пара возвращается в роскошное имение мужа, где на молодую жену немедля густо лезут призраки местного прошлого. В том числе в лице инфернальной управдома мисс Дэнверс (Кристин Скотт Томас).

Премьера - 21 октября.

Отметим, что роман после Хичкока сходил на экраны неоднократно и в различных формах - от сериалов до ряда причудливых болливудских опусов.