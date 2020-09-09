За сутки в России подтверждено 5218 случаев COVID-19 в 83 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 22,9% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1. Москва 642

2. Санкт-Петербург 218

3. Московская область 164

4. Нижегородская область 159

5. Ростовская область 153

6. Ставропольский край 127

7. Свердловская область 115

8. Воронежская область 113

9. Ульяновская область 105

10. Красноярский край 105

11. Саратовская область 102

12. Самарская область 101

13. Пензенская область 96

14. Волгоградская область 92

15. Оренбургская область 91

16. Краснодарский край 90

17. Республика Калмыкия 84

18. Кемеровская область 84

19. Республика Дагестан 80

20. Ханты-Мансийский АО 77

21. Приморский край 72

22. Иркутская область 71

23. Архангельская область 69

24. Мурманская область 66

25. Карачаево-Черкесская Республика 65

26. Алтайский край 64

27. Республика Саха (Якутия) 63

28. Челябинская область 62

29. Хабаровский край 62

30. Кировская область 60

31. Пермский край 59

32. Новосибирская область 56

33. Омская область 54

34. Томская область 53

35. Астраханская область 50

36. Удмуртская Республика 50

37. Орловская область 49

38. Тюменская область 48

39. Ямало-Ненецкий АО 48

40. Костромская область 46

41. Республика Крым 46

42. Белгородская область 43

43. Забайкальский край 43

44. Сахалинская область 43

45. Ивановская область 42

46. Ярославская область 42

47. Вологодская область 41

48. Республика Алтай 41

49. Республика Ингушетия 39

50. Республика Коми 36

51. Липецкая область 35

52. Ленинградская область 35

53. Кабардино-Балкарская Республика 35

54. Республика Бурятия 34

55. Брянская область 32

56. Владимирская область 32

57. Тульская область 31

58. Республика Карелия 31

59. Республика Мордовия 31

60. Магаданская область 31

61. Калининградская область 30

62. Республика Башкортостан 30

63. Республика Хакасия 30

64. Амурская область 30

65. Курская область 29

66. Рязанская область 29

67. Чувашская Республика 29

68. Калужская область 27

69. Тамбовская область 27

70. Новгородская область 27

71. Республика Северная Осетия 26

72. Курганская область 26

73. Республика Тыва 25

74. Республика Татарстан 22

75. Республика Адыгея 21

76. Тверская область 20

77. Псковская область 20

78. Республика Марий Эл 18

79. Камчатский край 14

80. Смоленская область 13

81. Чеченская Республика 8

82. Еврейская АО 8

83. Ненецкий автономный округ 1 Всего в России зарегистрировано 1 041 007 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Чукотский автономный округ, город Севастополь 0%

2. Москва, Московская область, Смоленская область 0,2%

3.Ямало-Ненецкий автономный округ, Калужская область, Ненецкий автономный округ, Тульская область, Республика Татарстан, Чеченская Республика 0,3% За последние сутки подтверждено 142 летальных случая Белгородская область 1

Владимирская область 1

Ивановская область 1

Московская область 3

Орловская область 2

Рязанская область 1

Тверская область 2

Тульская область 2

Москва 12

Республика Коми 2

Ленинградская область 1

Мурманская область 2

Санкт-Петербург 22

Республика Калмыкия 2

Республика Крым 1

Краснодарский край 6

Астраханская область 1

Волгоградская область 2

Ростовская область 5

Республика Дагестан 2

Ставропольский край 3

Республика Марий Эл 1

Республика Чувашия 1

Пермский край 3

Нижегородская область 3

Пензенская область 1

Самарская область 1

Ульяновская область 9

Курганская область 1

Свердловская область 12

Ханты-Мансийский АО 1

Челябинская область 1

Республика Тыва 2

Алтайский край 5

Красноярский край 3

Иркутская область 5

Новосибирская область 3

Омская область 4

Томская область 2

Республика Бурятия 5

Забайкальский край 1

Приморский край 1

Амурская область 2

Магаданская область 1 За весь период в России умерло 18 135 человек. За прошедшие сутки из стационаров выписано 6409 выздоровевших Белгородская область 71

Брянская область 31

Владимирская область 23

Воронежская область 181

Ивановская область 19

Калужская область 37

Костромская область 39

Курская область 33

Липецкая область 44

Московская область 142

Орловская область 46

Рязанская область 21

Смоленская область 23

Тамбовская область 24

Тверская область 19

Тульская область 47

Ярославская область 49

Москва 1338

Республика Карелия 6

Республика Коми 65

Архангельская область 61

Вологодская область 56

Калининградская область 24

Ленинградская область 32

Мурманская область 84

Новгородская область 22

Псковская область 34

Санкт-Петербург 111

Республика Адыгея 20

Республика Калмыкия 20

Республика Крым 75

Краснодарский край 37

Астраханская область 184

Волгоградская область 629

Ростовская область 72

Севастополь 11

Республика Дагестан 55

Республика Ингушетия 23

Кабардино-Балкарская Республика 12

Карачаево-Черкесская Республика 28

Республика Северная Осетия - Алания 10

Чеченская Республика 18

Ставропольский край 193

Республика Башкортостан 97

Республика Марий Эл 17

Республика Мордовия 22

Республика Татарстан 21

Удмуртская Республика 18

Республика Чувашия 33

Пермский край 31

Кировская область 65

Нижегородская область 171

Оренбургская область 132

Пензенская область 30

Самарская область 91

Саратовская область 81

Ульяновская область 140

Курганская область 13

Свердловская область 56

Тюменская область 21

Ханты-Мансийский АО 107

Ямало-Ненецкий автономный округ 15

Челябинская область 194

Республика Алтай 34

Республика Тыва 28

Республика Хакасия 9

Алтайский край 25

Красноярский край 91

Иркутская область 105

Кемеровская область 84

Новосибирская область 59

Омская область 105

Томская область 51

Республика Бурятия 48

Республика Саха (Якутия) 45

Забайкальский край 20

Камчатский край 6

Приморский край 74

Амурская область 71

Магаданская область 17

Сахалинская область 113 За весь период пандемии выписано из стационаров России - 856 458 выздоровевших. Ученые работают над детской вакциной от COVID-19