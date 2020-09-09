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09.09.2020 10:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 5218 случаев COVID-19 в 83 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 22,9% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1. Москва 642
  • 2. Санкт-Петербург 218
  • 3. Московская область 164
  • 4. Нижегородская область 159
  • 5. Ростовская область 153
  • 6. Ставропольский край 127
  • 7. Свердловская область 115
  • 8. Воронежская область 113
  • 9. Ульяновская область 105
  • 10. Красноярский край 105
  • 11. Саратовская область 102
  • 12. Самарская область 101
  • 13. Пензенская область 96
  • 14. Волгоградская область 92
  • 15. Оренбургская область 91
  • 16. Краснодарский край 90
  • 17. Республика Калмыкия 84
  • 18. Кемеровская область 84
  • 19. Республика Дагестан 80
  • 20. Ханты-Мансийский АО 77
  • 21. Приморский край 72
  • 22. Иркутская область 71
  • 23. Архангельская область 69
  • 24. Мурманская область 66
  • 25. Карачаево-Черкесская Республика 65
  • 26. Алтайский край 64
  • 27. Республика Саха (Якутия) 63
  • 28. Челябинская область 62
  • 29. Хабаровский край 62
  • 30. Кировская область 60
  • 31. Пермский край 59
  • 32. Новосибирская область 56
  • 33. Омская область 54
  • 34. Томская область 53
  • 35. Астраханская область 50
  • 36. Удмуртская Республика 50
  • 37. Орловская область 49
  • 38. Тюменская область 48
  • 39. Ямало-Ненецкий АО 48
  • 40. Костромская область 46
  • 41. Республика Крым 46
  • 42. Белгородская область 43
  • 43. Забайкальский край 43
  • 44. Сахалинская область 43
  • 45. Ивановская область 42
  • 46. Ярославская область 42
  • 47. Вологодская область 41
  • 48. Республика Алтай 41
  • 49. Республика Ингушетия 39
  • 50. Республика Коми 36
  • 51. Липецкая область 35
  • 52. Ленинградская область 35
  • 53. Кабардино-Балкарская Республика 35
  • 54. Республика Бурятия 34
  • 55. Брянская область 32
  • 56. Владимирская область 32
  • 57. Тульская область 31
  • 58. Республика Карелия 31
  • 59. Республика Мордовия 31
  • 60. Магаданская область 31
  • 61. Калининградская область 30
  • 62. Республика Башкортостан 30
  • 63. Республика Хакасия 30
  • 64. Амурская область 30
  • 65. Курская область 29
  • 66. Рязанская область 29
  • 67. Чувашская Республика 29
  • 68. Калужская область 27
  • 69. Тамбовская область 27
  • 70. Новгородская область 27
  • 71. Республика Северная Осетия 26
  • 72. Курганская область 26
  • 73. Республика Тыва 25
  • 74. Республика Татарстан 22
  • 75. Республика Адыгея 21
  • 76. Тверская область 20
  • 77. Псковская область 20
  • 78. Республика Марий Эл 18
  • 79. Камчатский край 14
  • 80. Смоленская область 13
  • 81. Чеченская Республика 8
  • 82. Еврейская АО 8
  • 83. Ненецкий автономный округ 1

Всего в России зарегистрировано 1 041 007 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Чукотский автономный округ, город Севастополь 0%
  • 2. Москва, Московская область, Смоленская область 0,2%
  • 3.Ямало-Ненецкий автономный округ, Калужская область, Ненецкий автономный округ, Тульская область, Республика Татарстан, Чеченская Республика 0,3%
За последние сутки подтверждено 142 летальных случая
  • Белгородская область 1
  • Владимирская область 1
  • Ивановская область 1
  • Московская область 3
  • Орловская область 2
  • Рязанская область 1
  • Тверская область 2
  • Тульская область 2
  • Москва 12
  • Республика Коми 2
  • Ленинградская область 1
  • Мурманская область 2
  • Санкт-Петербург 22
  • Республика Калмыкия 2
  • Республика Крым 1
  • Краснодарский край 6
  • Астраханская область 1
  • Волгоградская область 2
  • Ростовская область 5
  • Республика Дагестан 2
  • Ставропольский край 3
  • Республика Марий Эл 1
  • Республика Чувашия 1
  • Пермский край 3
  • Нижегородская область 3
  • Пензенская область 1
  • Самарская область 1
  • Ульяновская область 9
  • Курганская область 1
  • Свердловская область 12
  • Ханты-Мансийский АО 1
  • Челябинская область 1
  • Республика Тыва 2
  • Алтайский край 5
  • Красноярский край 3
  • Иркутская область 5
  • Новосибирская область 3
  • Омская область 4
  • Томская область 2
  • Республика Бурятия 5
  • Забайкальский край 1
  • Приморский край 1
  • Амурская область 2
  • Магаданская область 1

За весь период в России умерло 18 135 человек.

За прошедшие сутки из стационаров выписано 6409 выздоровевших
  • Белгородская область 71
  • Брянская область 31
  • Владимирская область 23
  • Воронежская область 181
  • Ивановская область 19
  • Калужская область 37
  • Костромская область 39
  • Курская область 33
  • Липецкая область 44
  • Московская область 142
  • Орловская область 46
  • Рязанская область 21
  • Смоленская область 23
  • Тамбовская область 24
  • Тверская область 19
  • Тульская область 47
  • Ярославская область 49
  • Москва 1338
  • Республика Карелия 6
  • Республика Коми 65
  • Архангельская область 61
  • Вологодская область 56
  • Калининградская область 24
  • Ленинградская область 32
  • Мурманская область 84
  • Новгородская область 22
  • Псковская область 34
  • Санкт-Петербург 111
  • Республика Адыгея 20
  • Республика Калмыкия 20
  • Республика Крым 75
  • Краснодарский край 37
  • Астраханская область 184
  • Волгоградская область 629
  • Ростовская область 72
  • Севастополь 11
  • Республика Дагестан 55
  • Республика Ингушетия 23
  • Кабардино-Балкарская Республика 12
  • Карачаево-Черкесская Республика 28
  • Республика Северная Осетия - Алания 10
  • Чеченская Республика 18
  • Ставропольский край 193
  • Республика Башкортостан 97
  • Республика Марий Эл 17
  • Республика Мордовия 22
  • Республика Татарстан 21
  • Удмуртская Республика 18
  • Республика Чувашия 33
  • Пермский край 31
  • Кировская область 65
  • Нижегородская область 171
  • Оренбургская область 132
  • Пензенская область 30
  • Самарская область 91
  • Саратовская область 81
  • Ульяновская область 140
  • Курганская область 13
  • Свердловская область 56
  • Тюменская область 21
  • Ханты-Мансийский АО 107
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 15
  • Челябинская область 194
  • Республика Алтай 34
  • Республика Тыва 28
  • Республика Хакасия 9
  • Алтайский край 25
  • Красноярский край 91
  • Иркутская область 105
  • Кемеровская область 84
  • Новосибирская область 59
  • Омская область 105
  • Томская область 51
  • Республика Бурятия 48
  • Республика Саха (Якутия) 45
  • Забайкальский край 20
  • Камчатский край 6
  • Приморский край 74
  • Амурская область 71
  • Магаданская область 17
  • Сахалинская область 113

За весь период пандемии выписано из стационаров России - 856 458 выздоровевших.

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