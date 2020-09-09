За сутки в России подтверждено 5218 случаев COVID-19 в 83 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 22,9% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1. Москва 642
- 2. Санкт-Петербург 218
- 3. Московская область 164
- 4. Нижегородская область 159
- 5. Ростовская область 153
- 6. Ставропольский край 127
- 7. Свердловская область 115
- 8. Воронежская область 113
- 9. Ульяновская область 105
- 10. Красноярский край 105
- 11. Саратовская область 102
- 12. Самарская область 101
- 13. Пензенская область 96
- 14. Волгоградская область 92
- 15. Оренбургская область 91
- 16. Краснодарский край 90
- 17. Республика Калмыкия 84
- 18. Кемеровская область 84
- 19. Республика Дагестан 80
- 20. Ханты-Мансийский АО 77
- 21. Приморский край 72
- 22. Иркутская область 71
- 23. Архангельская область 69
- 24. Мурманская область 66
- 25. Карачаево-Черкесская Республика 65
- 26. Алтайский край 64
- 27. Республика Саха (Якутия) 63
- 28. Челябинская область 62
- 29. Хабаровский край 62
- 30. Кировская область 60
- 31. Пермский край 59
- 32. Новосибирская область 56
- 33. Омская область 54
- 34. Томская область 53
- 35. Астраханская область 50
- 36. Удмуртская Республика 50
- 37. Орловская область 49
- 38. Тюменская область 48
- 39. Ямало-Ненецкий АО 48
- 40. Костромская область 46
- 41. Республика Крым 46
- 42. Белгородская область 43
- 43. Забайкальский край 43
- 44. Сахалинская область 43
- 45. Ивановская область 42
- 46. Ярославская область 42
- 47. Вологодская область 41
- 48. Республика Алтай 41
- 49. Республика Ингушетия 39
- 50. Республика Коми 36
- 51. Липецкая область 35
- 52. Ленинградская область 35
- 53. Кабардино-Балкарская Республика 35
- 54. Республика Бурятия 34
- 55. Брянская область 32
- 56. Владимирская область 32
- 57. Тульская область 31
- 58. Республика Карелия 31
- 59. Республика Мордовия 31
- 60. Магаданская область 31
- 61. Калининградская область 30
- 62. Республика Башкортостан 30
- 63. Республика Хакасия 30
- 64. Амурская область 30
- 65. Курская область 29
- 66. Рязанская область 29
- 67. Чувашская Республика 29
- 68. Калужская область 27
- 69. Тамбовская область 27
- 70. Новгородская область 27
- 71. Республика Северная Осетия 26
- 72. Курганская область 26
- 73. Республика Тыва 25
- 74. Республика Татарстан 22
- 75. Республика Адыгея 21
- 76. Тверская область 20
- 77. Псковская область 20
- 78. Республика Марий Эл 18
- 79. Камчатский край 14
- 80. Смоленская область 13
- 81. Чеченская Республика 8
- 82. Еврейская АО 8
- 83. Ненецкий автономный округ 1
Всего в России зарегистрировано 1 041 007 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Чукотский автономный округ, город Севастополь 0%
- 2. Москва, Московская область, Смоленская область 0,2%
- 3.Ямало-Ненецкий автономный округ, Калужская область, Ненецкий автономный округ, Тульская область, Республика Татарстан, Чеченская Республика 0,3%
За последние сутки подтверждено 142 летальных случая
- Белгородская область 1
- Владимирская область 1
- Ивановская область 1
- Московская область 3
- Орловская область 2
- Рязанская область 1
- Тверская область 2
- Тульская область 2
- Москва 12
- Республика Коми 2
- Ленинградская область 1
- Мурманская область 2
- Санкт-Петербург 22
- Республика Калмыкия 2
- Республика Крым 1
- Краснодарский край 6
- Астраханская область 1
- Волгоградская область 2
- Ростовская область 5
- Республика Дагестан 2
- Ставропольский край 3
- Республика Марий Эл 1
- Республика Чувашия 1
- Пермский край 3
- Нижегородская область 3
- Пензенская область 1
- Самарская область 1
- Ульяновская область 9
- Курганская область 1
- Свердловская область 12
- Ханты-Мансийский АО 1
- Челябинская область 1
- Республика Тыва 2
- Алтайский край 5
- Красноярский край 3
- Иркутская область 5
- Новосибирская область 3
- Омская область 4
- Томская область 2
- Республика Бурятия 5
- Забайкальский край 1
- Приморский край 1
- Амурская область 2
- Магаданская область 1
За весь период в России умерло 18 135 человек.
За прошедшие сутки из стационаров выписано 6409 выздоровевших
- Белгородская область 71
- Брянская область 31
- Владимирская область 23
- Воронежская область 181
- Ивановская область 19
- Калужская область 37
- Костромская область 39
- Курская область 33
- Липецкая область 44
- Московская область 142
- Орловская область 46
- Рязанская область 21
- Смоленская область 23
- Тамбовская область 24
- Тверская область 19
- Тульская область 47
- Ярославская область 49
- Москва 1338
- Республика Карелия 6
- Республика Коми 65
- Архангельская область 61
- Вологодская область 56
- Калининградская область 24
- Ленинградская область 32
- Мурманская область 84
- Новгородская область 22
- Псковская область 34
- Санкт-Петербург 111
- Республика Адыгея 20
- Республика Калмыкия 20
- Республика Крым 75
- Краснодарский край 37
- Астраханская область 184
- Волгоградская область 629
- Ростовская область 72
- Севастополь 11
- Республика Дагестан 55
- Республика Ингушетия 23
- Кабардино-Балкарская Республика 12
- Карачаево-Черкесская Республика 28
- Республика Северная Осетия - Алания 10
- Чеченская Республика 18
- Ставропольский край 193
- Республика Башкортостан 97
- Республика Марий Эл 17
- Республика Мордовия 22
- Республика Татарстан 21
- Удмуртская Республика 18
- Республика Чувашия 33
- Пермский край 31
- Кировская область 65
- Нижегородская область 171
- Оренбургская область 132
- Пензенская область 30
- Самарская область 91
- Саратовская область 81
- Ульяновская область 140
- Курганская область 13
- Свердловская область 56
- Тюменская область 21
- Ханты-Мансийский АО 107
- Ямало-Ненецкий автономный округ 15
- Челябинская область 194
- Республика Алтай 34
- Республика Тыва 28
- Республика Хакасия 9
- Алтайский край 25
- Красноярский край 91
- Иркутская область 105
- Кемеровская область 84
- Новосибирская область 59
- Омская область 105
- Томская область 51
- Республика Бурятия 48
- Республика Саха (Якутия) 45
- Забайкальский край 20
- Камчатский край 6
- Приморский край 74
- Амурская область 71
- Магаданская область 17
- Сахалинская область 113
За весь период пандемии выписано из стационаров России - 856 458 выздоровевших.