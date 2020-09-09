Замминистра энергетики Тихонову предъявили обвинение в хищении 600 млн руб.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко рассказала, что дело расследуется Главным следственным управлением ведомства по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере. Похищенные чиновниками деньги были выделены государством ФГБУ "Российское энергетическое агентство" - структуре Минэнерго России. На эти средства госучреждение должно было создать специализированную информационную систему.
"В ходе расследования установлена причастность к хищению не менее 603 миллионов рублей бывшего директора ФГБУ "РЭА" Анатолия Тихонова (в настоящее время замминистра энергетики - прим. "РГ"), а также его советника Романа Рыжкова, вице-президентов АО "Ланит" Владимира Макарова и Виктора Серебрякова. Все перечисленные лица задержаны", - рассказала Светлана Петренко.
Кроме того в СК РФ рассказали, что замминистра Тихонов, узнав об интересе следствия к его персоне, попытался скрыться. При этом он, по словам Петренко, применял "различные способы конспирации, многократно менял используемые автомашины и места временного нахождения на территории Москвы".
Но это не помогло ему, и чиновника задержали. В СК отмечают, что это заслуга совместной работы ФСБ России, Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, а также следователей СКР.
Задержали беглеца в итоге при обыске в его квартире.
Отмечается, что в рабочих кабинетах и в местах проживания всех фигурантов уже проведены обыски, в ходе которых были изъяты документы и предметы, имеющие значение для дела.
В настоящее время Анатолию Тихонову, Владимиру Макарову, Виктору Серебрякову и Роману Рыжкову предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ "мошенничество в особо крупном размере".
Следствие намерено в ближайшее время обратиться в Басманный суд с ходатайствами об избрании в отношении всех обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу.