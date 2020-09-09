Замминистра энергетики Тихонову предъявили обвинение в хищении 600 млн руб.

В Следственном комитете РФ подтвердили информацию о возбуждении уголовного дела, одним из фигурантов которого является заместитель министра энергетики Анатолий Тихонов.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко рассказала, что дело расследуется Главным следственным управлением ведомства по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере. Похищенные чиновниками деньги были выделены государством ФГБУ "Российское энергетическое агентство" - структуре Минэнерго России. На эти средства госучреждение должно было создать специализированную информационную систему.

"В ходе расследования установлена причастность к хищению не менее 603 миллионов рублей бывшего директора ФГБУ "РЭА" Анатолия Тихонова (в настоящее время замминистра энергетики - прим. "РГ"), а также его советника Романа Рыжкова, вице-президентов АО "Ланит" Владимира Макарова и Виктора Серебрякова. Все перечисленные лица задержаны", - рассказала Светлана Петренко.

Кроме того в СК РФ рассказали, что замминистра Тихонов, узнав об интересе следствия к его персоне, попытался скрыться. При этом он, по словам Петренко, применял "различные способы конспирации, многократно менял используемые автомашины и места временного нахождения на территории Москвы".

Но это не помогло ему, и чиновника задержали. В СК отмечают, что это заслуга совместной работы ФСБ России, Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, а также следователей СКР.

Задержали беглеца в итоге при обыске в его квартире.

Отмечается, что в рабочих кабинетах и в местах проживания всех фигурантов уже проведены обыски, в ходе которых были изъяты документы и предметы, имеющие значение для дела.

В настоящее время Анатолию Тихонову, Владимиру Макарову, Виктору Серебрякову и Роману Рыжкову предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ "мошенничество в особо крупном размере".

Следствие намерено в ближайшее время обратиться в Басманный суд с ходатайствами об избрании в отношении всех обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу.