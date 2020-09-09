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09.09.2020 13:40
Рубрика: Происшествия

Замминистра энергетики Тихонову предъявили обвинение в хищении 600 млн руб.

Текст: Иван Петров
В Следственном комитете РФ подтвердили информацию о возбуждении уголовного дела, одним из фигурантов которого является заместитель министра энергетики Анатолий Тихонов.
Фото: Максим Шеметов/ТАСС Фото: Максим Шеметов/ТАСС
Фото: Максим Шеметов/ТАСС

Официальный представитель СК России Светлана Петренко рассказала, что дело расследуется Главным следственным управлением ведомства по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере. Похищенные чиновниками деньги были выделены государством ФГБУ "Российское энергетическое агентство" - структуре Минэнерго России. На эти средства госучреждение должно было создать специализированную информационную систему.

Фото: Владимир Аносов/ РГ
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"В ходе расследования установлена причастность к хищению не менее 603 миллионов рублей бывшего директора ФГБУ "РЭА" Анатолия Тихонова (в настоящее время замминистра энергетики - прим. "РГ"), а также его советника Романа Рыжкова, вице-президентов АО "Ланит" Владимира Макарова и Виктора Серебрякова. Все перечисленные  лица задержаны", - рассказала Светлана Петренко.

Кроме того в СК РФ рассказали, что замминистра Тихонов, узнав об интересе следствия к его персоне, попытался скрыться. При этом он, по словам Петренко, применял "различные  способы конспирации, многократно менял используемые автомашины и места временного нахождения на территории Москвы".

Но это не помогло ему, и чиновника задержали. В СК отмечают, что это заслуга совместной работы ФСБ России, Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, а также следователей СКР.

Задержали беглеца в итоге при обыске в его квартире.

Отмечается, что в рабочих кабинетах и в местах проживания всех фигурантов уже проведены обыски, в ходе которых были изъяты документы и предметы, имеющие значение для дела.

В настоящее время Анатолию Тихонову, Владимиру Макарову, Виктору Серебрякову и Роману Рыжкову предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ "мошенничество в особо крупном размере".

Следствие намерено в ближайшее время обратиться в Басманный суд с ходатайствами об избрании в отношении всех обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет

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