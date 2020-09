Звезды тяжелого рока Slipknot представят новый альбом в Москве

Концерт состоится 16 июля 2021 года в рамках фестиваля Park Live, который пройдет на Большой спортивной арене "Лужники" вмещающей около 90 тысяч зрителей. А Slipknot сыграют полновесный сет, основу которого составит материал их нового альбома We Are Not Your Kind. Первого за пять лет.

Выступление Queen 1985 года признали лучшим концертом в истории Американцы Slipknot - удивительная группа. Они не только стремительно и мощно играют в стиле NuMetal, предпочитая яркие, взрывные мелодии и яростный исполнительский кураж. Но еще и выходят на сцену каждый в своей маске и образе. Те, кто увидят их впервые, могут скептически улыбнуться: мол, что это за клоуны приехали? Кто-то ведь в образе зомби или вурдалака, другие - в подобии противогаза, есть один - циркового коверного, еще двое - в масках, пародирующих звезд из Kiss. Но Slipknot - мощнее, яростнее, неистовее. Просто они любят не только играть тяжелую запоминающуюся музыку, но и делать благодаря песням впечатляющее, яркое по эмоциям и нотам шоу. Заводила в группе - фронтмен Кори Тейлор, умеющий на сцене все: петь, рычать, кричать, беситься, плакать, играть самые разные роли. Он часто меняет маски, в зависимости от песни-роли на сцене. У Тейлора недавно тоже вышел сольный альбом. Может, споет что-то и из него. Но многие главные хиты Slipknot: Before I Forget, Wait And Bleed, The Devil in I и Duality в программе уж точно запланированы. Кстати, Slipknot трижды выступали в Москве, собрав аншлаг даже в СК "Олимпийский". Metallica выпустила двойной альбом с 19 хитами и музыкой Сергея Прокофьева Между тем Объявлено, что на Park Live-2021 выступят и другие звезды: The Killers, Offspring, Placebo, My Chemical Romans, Deftons. Всех их ждали и в этом году, но из-за пандемии фестиваль пришлось отменить. Споют и Gorillaz, которые выступали на этом open-air два года назад, однако успели сыграть лишь несколько песен - из-за раскатов молний и образовавшихся на сцене луж, шоу пришлось прервать…