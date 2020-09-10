Александр Бастрыкин устроил прием для кадетов-сирот

Новости

В Москве скончались 9 пациентов с коронавирусом 23:10
Пациентов в реанимации смогут посещать родственники и друзья 22:55
На Петербург обрушился шторм 22:13
Президент Ливана: Пожар в Бейруте мог быть преднамеренной диверсией 21:36
Россия откроет границу с Южной Осетией 20:45
В Минздраве сообщили, когда начнется широкая вакцинация от COVID-19 20:44
Режиссер Абель Феррара приехал в Россию представить фильм "Сибирь" 20:22
Глава ВОЗ назвал число разрабатываемых в мире вакцин от COVID-19 20:09
Gorillaz выпустили клип Strange Timez с Робертом Смитом из The Cure 20:01
Москвичам посоветовали не ждать "бабьего лета" 19:52
МиГ-29 сопроводил два самолета Норвегии над Баренцевым морем 19:40
Премьеры "Дюны" и второй "Чудо-женщины" хотят перенести 19:35
Минюст предложил лишить Пашаева статуса адвоката 19:33
Двух чиновников Минобороны арестовали в Москве по делу о взятке 19:16
Ростехнадзор составит рейтинг экспертных организаций по промбезопасности 19:09
Кафельников: На US Open перед Медведевым стоит непростая задача 18:41
Адвокат Пашаев выразил уверенность, что приговор Ефремову отменят 18:34
Адвокат Эльман Пашаев заявил, что защищал Ефремова бесплатно 18:16
Ракова: Школы и детсады в столице работают в нормальном режиме 17:39
В августе пассажиропоток авиакомпаний упал на 36,6% 17:36
Первые участники тестирования вакцины от COVID в Москве чувствуют себя хорошо 17:22
Президент Кубы прокомментировал продление блокады со стороны США 17:20
В Петербурге из-за ветра на рабочего упал автокран 17:18
Умерла актриса Дайана Ригг, Королева Шипов из "Игры престолов" 17:17
Анастасия Ракова сделала прививку от коронавируса 17:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать в 2021 году
Как будем отдыхать в 2021 году
Какие прививки надо сделать этой осенью
Какие прививки надо сделать этой осенью
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
10.09.2020 22:20
Рубрика: Власть

Александр Бастрыкин устроил прием для кадетов-сирот

Текст: Наталья Козлова

Гостями встречи были и взрослые - ветеран Великой Отечественной войны Владимир Бурцев, заместитель председателя СК России Николай Ущаповский, руководитель управления учебной и воспитательной работы СК России Герой Российской Федерации Сергей Петров, сотрудники центрального аппарата СК России, директор кадетского корпуса Следственного комитета России имени Александра Невского Герой Советского Союза Игорь Запорожан, учредитель Межрегиональной общественной организации "Молодежный союз "Юный следователь" Александр Думчиков.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
В СК создадут отдел по преступлениями, связанным с реабилитацией фашизма

Встречи Александра Бастрыкина с воспитанниками кадетских корпусов давно стали традицией. Эта стала первой с начала нового учебного года, потому речь шла о пополнении рядов кадет Следственного комитета, адаптации и обустройстве ребят.

Глава Следственного комитета сказал ребятам, что ведомство заинтересовано в профессиональных кадрах и готовит будущих следователей уже со школьной скамьи. После окончания кадетского обучения выпускники продолжают профильное образование в ведомственных высших учебных заведениях - в Московской и Санкт-Петербургской академиях.

- Те, кто окончили наши академии, уже служат в следственных органах во многих регионах России, используя полученные знания и навыки, - подчеркнул Александр Бастрыкин.

Председатель СК России рассказал об участии кадет в патриотических мероприятиях.

- Наши кадеты вступают в ряды движения "Юнармии", в Межрегиональную общественную организацию "Юный следователь", участвуют в шествиях "Бессмертного полка", поисковом и волонтерском движениях, регулярно проводят спортивные и патриотические мероприятия. Кадеты приняли самое действенное участие в проводимой нами Эстафете добрых дел, оказании помощи ветеранам войны и следствия, уходу за мемориалами и братскими захоронениями, - подчеркнул глава СК.

Александр Бастрыкин подарил ребятам памятные подарки, заверив, что ведомство сделает все возможное, чтобы они чувствовали себя комфортно, и они всегда могут рассчитывать на крепкое плечо и руку помощи старших товарищей.

Власть Безопасность Правоохранительная система Правительство Следственный комитет

Главное сегодня

Россия откроет границу с Южной Осетией
Путин рассказал о процессе восстановления экономики России
Мишустин потребовал защитить пенсионные накопления граждан от мошенников
Минюст предложил лишить Пашаева статуса адвоката
Разработчики "Спутник V" ответили на вопросы зарубежных коллег по вакцине
Верховный суд обяжет родителей возмещать вред за преступления детей
В Общественной палате представили стандарт наблюдения за выборами 13 сентября