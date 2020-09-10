Александр Бастрыкин устроил прием для кадетов-сирот

Гостями встречи были и взрослые - ветеран Великой Отечественной войны Владимир Бурцев, заместитель председателя СК России Николай Ущаповский, руководитель управления учебной и воспитательной работы СК России Герой Российской Федерации Сергей Петров, сотрудники центрального аппарата СК России, директор кадетского корпуса Следственного комитета России имени Александра Невского Герой Советского Союза Игорь Запорожан, учредитель Межрегиональной общественной организации "Молодежный союз "Юный следователь" Александр Думчиков.

Встречи Александра Бастрыкина с воспитанниками кадетских корпусов давно стали традицией. Эта стала первой с начала нового учебного года, потому речь шла о пополнении рядов кадет Следственного комитета, адаптации и обустройстве ребят.

Глава Следственного комитета сказал ребятам, что ведомство заинтересовано в профессиональных кадрах и готовит будущих следователей уже со школьной скамьи. После окончания кадетского обучения выпускники продолжают профильное образование в ведомственных высших учебных заведениях - в Московской и Санкт-Петербургской академиях.

- Те, кто окончили наши академии, уже служат в следственных органах во многих регионах России, используя полученные знания и навыки, - подчеркнул Александр Бастрыкин.

Председатель СК России рассказал об участии кадет в патриотических мероприятиях.

- Наши кадеты вступают в ряды движения "Юнармии", в Межрегиональную общественную организацию "Юный следователь", участвуют в шествиях "Бессмертного полка", поисковом и волонтерском движениях, регулярно проводят спортивные и патриотические мероприятия. Кадеты приняли самое действенное участие в проводимой нами Эстафете добрых дел, оказании помощи ветеранам войны и следствия, уходу за мемориалами и братскими захоронениями, - подчеркнул глава СК.

Александр Бастрыкин подарил ребятам памятные подарки, заверив, что ведомство сделает все возможное, чтобы они чувствовали себя комфортно, и они всегда могут рассчитывать на крепкое плечо и руку помощи старших товарищей.