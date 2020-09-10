Американский телеканал Fox News начинает вещание в Германии

Один из влиятельных американских телеканалов Fox News начнет трансляцию в Германии в четверг на следующей неделе. За шесть евро в месяц в зависимости от обменного курса поклонники телестанции с помощью специального приложения получат доступ к двадцати программам, включая вечерние шоу.

В августе группа Fox объявила о желании сделать свою программу доступной и в других странах под названием "Fox News International". В конце августа к телеканалу приобщилась Мексика. А Германия, Испания и Великобритания должны присоединиться на следующей неделе. По оценкам специалистов, целевая группа телеканала должна быть достаточно управляемой. В то время, как около 35-40 процентов американцев могут считаться сторонниками президента США Дональда Трампа, который благоволит к Fox News, то лишь 13 процентов немцев поддерживают действующего главу государства. Об этом информирует американский исследовательский центр Pew Research Center.

При этом даже с этими 13 процентами далеко не ясно, найдут ли они предложение телеканала привлекательным. Программы на английском языке адаптированы к американской действительности. На местном рынке правых СМИ доминируют блогеры и пользователи ютуб, которые не берут деньги за свой контент, а живут в основном за счет пожертвований и продвижения товаров и услуг, пишет журнал Focus.