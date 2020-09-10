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10.09.2020 17:54
Рубрика: Культура

Самые интересные концерты недели

Текст: Илья Чекинев
Популярный мюзикл генерируют максимум чувств в единицу времени, улыбчивый секс-символ предлагает погрузиться во внутренний мир обычного человека, а выдающийся пианист обещает своей игрой покой и надежду, которых так недостает в современном мире.
Фото: Пресс-служба мюзикла "Анна Каренина" Фото: Пресс-служба мюзикла "Анна Каренина"
Фото: Пресс-служба мюзикла "Анна Каренина"

Кто играет: Екатерина Гусева, Валерия Ланская, Дмитрий Ермак, Сергей Ли, Ольга Беляева, Игорь Балалаев, Александр Маракулин, Лика Рулла и др.

Что играет: Мюзикл "Анна Каренина".

Почему идти: Популярный мюзикл, передающий не просто сюжет, но атмосферу великого романа, возвращается на сцену после "пандемической" паузы. Западная форма музыкального повествования и глубоко русское содержание, соединившись, генерируют максимум чувств в единицу времени. Начиная с тревожного гудка поезда еще при закрытом занавесе и заканчивая финальной арией в ослепляющей вспышке света - квинтэссенция отечественного мюзикла и великой русской литературы.

Где, когда, сколько: 8 - 20 сентября; Театр оперетты; 900 - 4 300 руб.

Фото: "Академ Джаз Клуб"

Кто играет: Сергей Галанин и группа "СерьГа".

Что играет: Русский рок.

Почему идти: Улыбчивый секс-символ Сергей Галанин по-свойски предлагает слушателю погрузиться во внутренний мир обычного человека. Ставшая визитной карточкой его группы "СерьГа" песня "А что нам надо?" дает ответ на все вопросы аудитории. Тесный контакт со зрителем, задушевная атмосфера, ненавязчивый рок-мейнстрим и полные оптимизма тексты - отличный саундтрек для посиделок с друзьями в уютном арбатском клубе.

Где, когда, сколько: Академ Джаз Клуб; 11 сентября; 3 000 - 6 000 руб.

Фото: РНО

Кто играет: Российский национальный оркестр (дирижер Михаил Татарников), солист Михаил Плетнев.

Что играет: К. Сен-Санс - симфоническая поэма "Пляска смерти", Концерт № 2 для фортепиано с оркестром, И. Брамс - Симфония № 2.

Почему идти: Российский национальный оркестр почти идеально рифмуется с Сен-Сансом, а солирующий Михаил Плетнев так и вовсе, без "почти". Мелодичную, гармонически изысканную музыку французского композитора маэстро исполняет с чрезвычайно счастливой и деликатной нежностью, обещая своей игрой покой и надежду - две вещи, которых так недостает в современном мире.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 11 сентября; 800 - 7 000 руб.

Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Камерный ансамбль "Солисты Москвы" (дирижер Юрий Башмет), вокальный ансамбль Intrada, солисты Сергей Догадин, Валерия Бушуева, Юлия Мазурова, Борис Степанов, Григорий Соловьев.

Что играет: В. А. Моцарт - Увертюра к опере "Дон Жуан", П. Чайковский - "Размышление", Мелодия и Вальс-скерцо для скрипки с оркестром, В. А. Моцарт - Реквием для солистов, хора и оркестра.

Почему идти: В качестве главной опоры программа концерта имеет известный всем Реквием, который искрит от драматического накала. Сочинения Чайковского переносят в иное звуковое измерение: грациозные и безмятежные, они рождает ощущение сосредоточенного наслаждения палитрой звуков. Благо есть, кому эти звуки извлекать, - вместе с "Солистами Москвы" выступит Сергей Догадин, которого называют одним из самых многообещающих скрипачей своего поколения.

Где, когда, сколько: Большой зал Консерватории; 15 сентября; 400 - 1 200 руб.

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