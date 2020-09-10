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10.09.2020 12:08
Рубрика: В мире

Австралия бьет рекорды по числу жертв нападений акул

Текст: Владимир Шилов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Австралии 2020 год рискует стать самым смертоносным годом по числу нападений акул, передает вещательная корпорация Australian Broadcasting Corporation.

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Сообщается, что местная статистика такого рода происшествий существенно превышает былые показатели. С начала года в прибрежных водах погибли шесть человек, травмы различной степени тяжести получили 13. Хотя в абсолютных цифрах это число невелико, в сравнении с данными за 2015 год прирост составил рекордные 70 процентов.

"Специальные "акульи сети" несколько повышают безопасность купальщиков, но они не дают 100-процентную гарантию", - сказал в интервью порталу 9News профессор Университета Маккуори (Австралия) Родерт Хакорт. По его словам, степень проявляемой морскими охотниками агрессии нетипична, что может быть следствием повышения температуры мирового океана.

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Каждый случай нападения вызывает на Зеленом континенте широкий общественный резонанс. Накануне на одном из самых многолюдных пляжей страны от зубов хищника погиб серфер. Спасатели оперативно вытащили пострадавшего на берег, но его травмы оказались несовместимыми с жизнью.

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