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10.09.2020 12:10
Рубрика: Культура

Авторы фильма "Доктор Лиза" воссоздали голос Глинки с помощью нейросети

Текст: Сусанна Альперина

Большой шаг вперед в производстве кинобиографий или, как сейчас говорят, байопиков - проекции людей, в том числе и тех, которых уже нет в живых, создавать научились. Правда, этой технологией кинематографисты особо не пользуются. Предпочитают, чтобы в роли исторических личностей привычно выступали актеры. Но вот для фильма "Доктор Лиза", премьера которого состоится в конкурсной программе грядущего "Кинотавра", воссоздали голос героини с помощью искусственного интеллекта.

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Спрашивается - зачем? Ведь остались записи голоса Елизаветы Глинки. Ее много снимали, она была публичным человеком, можно было все это использовать и для картины, главную роль в которой сыграла Чулпан Хаматова. Но то, что для картины в порядке эксперимента были озвучены фразы из онлайн-дневника Доктора Лизы и различных интервью - это важно для кинопроизводства. Ощущение странное при просмотре - к такому еще не привыкли. Но остановиться при прослушивании невозможно. Особенно, если закрыть глаза и представить себе Доктора Лизу такой, какой мы ее помним.

Создатели картины поясняют, что в основе технологии - нейронная сеть, позволяющая скопировать любой голос и произнести им что угодно. Для обучения нейросети необходимо много часов аудиозаписей обладателя голоса и оцифрованный текст, который он зачитывает. Для реализации проекта были подняты архивы с видео- и аудио-интервью Елизаветы Петровны. На вопрос, почему они это сделали, частично отвечает начало ролика. Все скучают по Доктору Лизе - это во-первых. А во-вторых - ее голос, по мнению многих, обладал целебными свойствами.

Напомним, что в широкий прокат фильм "Доктор Лиза" выйдет 22 октября 2020 года. В центре сюжета - история одного дня из жизни Елизаветы Петровны Глинки. Прокат картины будет осуществлять дистрибьютор "Белые ночи"

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