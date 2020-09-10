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10.09.2020 23:53
Рубрика: Экономика

Вторая мировая волна

ЦБ рассказал, что будет с экономикой, если пандемия повторится в полном масштабе
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Столичный выпуск № 204(8258)
Банк России представил четыре сценария экономического развития на среднесрочную перспективу - базовый, дефляционный, проинфляционный и рисковый. В самом негативном из них ЦБ допустил повторную мировую волну пандемии коронавируса и падение цен на нефть до 25 долларов за баррель. При этом российская экономика даже в нем будет восстанавливаться, но только медленнее.
Российская экономика будет расти даже при самом негативном сценарии развития событий с пандемией. Фото: Photoxpress Российская экономика будет расти даже при самом негативном сценарии развития событий с пандемией. Фото: Photoxpress
Российская экономика будет расти даже при самом негативном сценарии развития событий с пандемией. Фото: Photoxpress

Это следует из проекта "Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов", представленного накануне Банком России.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
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По базовому сценарию (это самый вероятный, по расчетам ЦБ, расклад) мировая экономика будет восстанавливаться медленно в целом до конца 2023 года. К концу 2022 года цены на нефть стабилизируются на повышенном уровне - около 50 долларов за баррель (сейчас около 40 долларов). Российская экономика продолжит устойчиво восстанавливаться в 2021 и 2022 годах, а к III кварталу 2022 года доберется до потенциального уровня выпуска, оставаясь на нем до конца прогнозного горизонта. Инфляция в России, как и сейчас, останется вблизи 4%, рассчитывает Банк России.

Дефляционный сценарий допускает, что ограничительные меры из-за коронавируса в мире будут сохраняться долгое время. Цена на нефть опустится до 35 долларов за баррель в 2021 году и вырастет до 50 долларов за баррель только после 2023 года, при этом сделка ОПЕК+ будет продлена. Экономика России в этом сценарии будет восстанавливаться слабо, потребительская активность не вернется на докризисные уровни, склонность людей к сбережениям повысится, а бизнес будет откладывать инвестиционные проекты. В рамках сценария инфляция в 2020 году составит 3,7-4,2%, 2021 году - 3,5-4%, 2022 году - 2-3%, 2023 году - 3-4%. Российская экономика снизится на 4,5-5,5% в 2020 году, в 2021 году поднимется на 1,5-2,5%, в 2022 году - на 2-3% и на 1,5-2,5% в 2023 году.

Проинфляционный сценарий предполагает более глубокое падение потенциального уровня выпуска мировой экономики, хотя он предполагает и ослабление эпидемии, и восстановление мировой экономики. Цена на нефть в этом сценарии снижается до 35 долларов и к 2023 году вырастает только до 42-43 долларов за баррель. Также здесь предполагается, что поддержка российской экономики через меры бюджетной политики будет более долгой, возврат к бюджетному правилу произойдет только в 2023 году. Инфляция в 2020 году будет на уровне 3,7-4,2%, в 2021 году - 4,5-5%, в 2022 году - 4%, в 2023 году - 4%. Российская экономика снизится на 4,5-5,5% в 2020 году, поднимется в 2021 году уже на 3-4%, в 2022 году - на 1,5-2,5% и в 2023 году - на 1-2%.

Банк России пока не видит далеко­идущих последствий для экономики от колебаний курса рубля

Наконец, рисковый сценарий допускает и повторный рост заболеваемости коронавирусом в мире, и вероятные другие экономические шоки - усиление торговых войн, геополитической напряженности, долговых проблем отдельных государств и отраслей. Принятых мер стимулирования экономик может оказаться недостаточно, предприятиям и населению все еще будет требоваться поддержка, пусть и меньшего объема. Однако рост госдолга и уже высокие дефициты бюджета ряда стран не позволят реализовать дополнительные меры бюджетного стимулирования.

По этому сценарию цены на нефть падают до 25 долларов за баррель, даже несмотря на сделку ОПЕК+, и медленно восстанавливаются только к 35 долларам к концу 2023 года. В России при этом с 2021 года усиливается проинфляционное давление из-за ослабления курса рубля и, вероятно, более мягкой бюджетной консолидации.

Инфляция в 2020 году в этом сценарии ожидается на уровне тех же 3,7-4,2%. В 2021 году она ускоряется до 5,5-6,5%, в 2022 году - замедляется до 2-3%, в 2023 году - находится на уровне 2,5-3,5%. В этой версии прогноза спад ВВП в нынешнем году составляет 4,5-5,5%, в 2021 году восстанавливается лишь на уровне 0-1%, в 2022 году растет на 1-2%, в 2023 году - на 1,5-2,5%.

Фото: mff.minfin.ru
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Позднее на онлайн-конференции, посвященной проекту, зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что значимая положительная динамика восстановления российской экономики может наблюдаться уже в III квартале этого года (по отношению ко II кварталу). По его словам, это произойдет, даже несмотря продолжение ограничений на добычу нефти, связанных с действующим соглашением ОПЕК+.

Кроме того, Банк России не видит особенных последствий для экономики и финансового рынка от текущих колебаний курса рубля, подчеркнул Заботкин. По его словам, Банк России оценивает эффект переноса курса рубля при его ослаблении в инфляцию в 0,1 процентного пункта. Это означает, что снижение курса на 10% прибавляет инфляции 1 процентный пункт.

При этом уровень неопределенности по будущей динамике в российской экономике в связи с пандемией сейчас несколько выше обычного, и в этих условиях Банк России при принятии решений стремится выбирать политику, устойчивую к любым сценариям, сообщила ранее в четверг первый зампред Банка России Ксения Юдаева, выступая на форуме "Казначейство 2020", организованном Национальной финансовой ассоциацией. Сейчас Банк России фактически проводит мягкую денежно-кредитную политику, снижая ключевую ставку и понижая таким образом стоимость кредита в экономике - это должно стимулировать экономическую активность. По словам Заботкина, базовый сценарий подразумевает сохранение мягкой монетарной политики в 2021 году с постепенным переходом в следующие два года к нейтральной политике, которая уже не будет оказывать на экономику ни стимулирующего, ни сдерживающего влияния.

Европейский центробанк снова сохранил нулевую ставку

Европейский центробанк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг оставил нулевую процентную ставку в экономике. На этом уровне она неизменно находится уже с марта 2016 года. Ставка по депозитам сохранена на отрицательном уровне в -0,5%.

ЕЦБ планирует сохранять все ставки на текущем или более низком уровне, пока не увидит, что инфляция приближается к 2% в рамках прогнозного периода, следует из заявления регулятора.

Позднее на пресс-конференци глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что экономика стран еврозоны упала на 11,8% квартал к кварталу во II квартале 2020 года. "Поступающие данные и результаты исследований указывают на продолжающееся восстановление экономики еврозоны, а также на сильный отскок в росте ВВП в III квартале", - подчеркнула она. Вместе с восстановлением производства заметны и признаки восстановления потребления, но его устойчивость будет серьезно зависеть от успехов в борьбе с пандемией, добавила Лагард.

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