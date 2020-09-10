Большой театр отменил спектакль "Дон Карлос" из-за болезни Абдразакова

Государственный академический Большой театр России отменил назначенную на четверг оперу "Дон Карлос" из-за болезни одного из исполнителей - Ильдара Абдразакова. Об отмене сообщил генеральный директор театра Владимир Урин.

"Мы отменяем спектакль в связи с тем, что заболел Ильдар Абдразаков. У него обнаружено острое респираторное заболевание. По первому анализу предполагается коронавирус. Врачи сейчас занимаются исследованием и подтверждением этого анализа", - прокомментировал он ситуацию ТАСС.

По словам Урина, анализы также будут взяты у всех, кто непосредственно контактировал с исполнителем. Он особо подчеркнул, что театр принимает все необходимые меры, чтобы не допустить распространения болезни.

"Конечно, в первую очередь, мы желаем скорейшего выздоровления нашему любимому коллеге и другу", - сказал Владимир Урин и добавил, что зрителям вернут средства за билеты на несостоявшийся спектакль.