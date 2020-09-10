Большой театр России только 6 сентября открыл свой 245-й сезон исторической оперой Вероди "Дон Карлос" с участием звезд - Анной Нетребко, Ильдаром Абдразаковым, Юсифом Эйвазовым. Но пришла неожиданная новость - последний спектакль, который должны были показать 10 сентября, отменен.

Ильдар Абдразаков: Я был счастлив работать с моими дорогими друзьями. Начало положено, а как мы все знаем: красота и искусство спасут мир! Фото: Дамир Юсупов/ Большой Театр

"Мы отменяем спектакль в связи с тем, что заболел Ильдар Абдразаков. У него обнаружено острое респираторное заболевание. По первому анализу предполагается коронавирус. Врачи сейчас занимаются исследованием и подтверждением этого анализа", - сообщил ТАСС генеральный директор театра Владимир Урин.

Директор сказал, что анализы будут взяты у всех, кто непосредственно контактировал с певцом, и подчеркнул, что театр предпринимает все необходимые меры, чтобы не допустить распространения вируса. Зрителям, купившим билеты на отменный спектакль, вернут деньги.

"Но, конечно, в первую очередь мы желаем скорейшего выздоровления нашему любимому коллеге и другу", - подчеркнул Урин.

Пресс-атташе театра Катерина Новикова уточнила, что будет проведен второй анализ, который подтвердит или опровергнет наличие у Абдразакова вируса.

По ее словам, другие спектакли Большого театра, заявленные в афише, отменяться не будут. Но при этом театр во главу угла ставит заботу о здоровье людей.

Сам Ильдар Абдразаков в своем "Инстаграм" написал пост, в котором рассказал, что после второго спектакля "Дон Карлос" почувствовал себя неважно, у него поднялась температура, и он решил сдать тест на коронавирус.

"Сегодня утром пришел предварительный положительный результат. Мы провели два потрясающих спектакля 6 и 8 сентября. Открытие юбилейного 245-го сезона в Большом театре получилось без преувеличения грандиозным! Я был очень счастлив работать с моими дорогими друзьями. Самое главное - начало положено, а как мы все знаем: красота и искусство спасут мир!" - написал он.

Ильдар Абдразаков получил в ответ от своих поклонников искренние слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления.

Между тем

Российский академический молодежный театр также сообщил о переносе даты премьеры спектакля режиссера Юрия Бутусова "Сын". Причина та же - болезнь исполнителя главной роли Евгения Редько. По словам художественного руководителя РАМТ Алексея Бородина, первый анализ на коронавирус дал положительный результат. Теперь сдать анализы предстоит всем, кто контактировал с актером.

О новой дате премьеры спектакля театр сообщит позже.