Четырехкратный чемпион мира в классе "Формула-1" Себастьян Феттель официально подписал контракт с командой "Астон Мартин", которая в этом сезоне пока называется "Рейсинг Пойнт". Срок соглашения не уточняется.

Как сказал руководитель "Рейсинг Пойнт" Отмар Сафнауэр, "Феттель - чемпион. Он принесет умение побеждать, что соответствует планам команды в качестве "Астон Мартин". Себастьян - один из лучших в мире, я не могу представить себе лучшего гонщика, который помог бы нам вступить в новую эру. Он сыграет важную роль в том, чтобы вывести команду на новый уровень".

В текущий момент немец выступает за "Феррари", но итальянцы еще в начале 2020 года объявили, что не намерены продлевать контракт с Феттелем. За шесть сезонов Себастьян так и не принес "красным" ни одного титула. Все победы гонщика пришлись на пору выступлений за "Ред Булл" в 2010-2013 годах. Кстати, "Астон Мартин" намерена переманить из австрийской команды конструктора Эдриана Ньюи, с которым сотрудничал Феттель в свои золотые времена.

Тем временем неясным остается будущее нашего Даниила Квята из "Альфа Таури". На днях руководитель команды Франц Тост отказался говорить что-либо конкретное на эту тему: "Квят пока не совсем освоился, но все может измениться. Есть лишь два человека, которые определяют состав: Дитрих Матешиц и Гельмут Марко. К концу октября мы будем знать больше".