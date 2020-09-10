Что показали первые дни учебного года в школах

Много ли классов сегодня учатся на удаленке?
Виктор Басюк, заместитель министра просвещения РФ: Для нас приоритетная задача - обеспечить безопасность наших ребят, сохранить здоровье учеников и учителей. Мы с Роспотребнадзором провели серьезную работу по организации учебного года в условиях профилактики коронавируса. И все те условия, которые должны были создать школы, начиная от специального расписания занятий, ограничений контактов разных классов, организации системы входа в школы и социальной дистанции, заканчивая масочным режимом для работников школы, все они созданы. У нас есть ежедневный мониторинг. И да, мы сегодня действительно фиксируем случаи, которые показывают, что есть заболевшие ребята. Их по количеству больше, чем педагогов. И в случае заболевания класс отправляется на карантин. Но я хочу особо отметить, что для класса образовательный процесс не заканчивается. Есть дистанционные формы обучения. По итогам прошлого учебного года они отработаны. Единичные случаи заболеваний в школах зафиксированы в Бурятии, в Новосибирской области, в некоторых других регионах. Пока класс на карантине, образовательный процесс для него идет в удаленной форме. У нас есть информация, что несколько школ сегодня закрыты. И есть еще ряд классов, которые переведены на обучение с использованием дистанционных технологий. Каждый случай на контроле, и здесь нужно понимать причину, потому что в некоторых регионах и школах принятые меры связаны с ОРВИ - это вполне штатная ситуация, которая повторяется каждый год. Считаю, что на сегодня оснований для паники, для разговоров о том, что все школы будут закрыты, нет.
Вопрос из Москвы: Будет ли среди мер защиты для школ обязательное тестирование или вакцинация от коронавируса?
Виктор Басюк: Нет. Обязательных мер по поводу тестирования и вакцинации от коронавируса нет. Это процесс добровольный, и важно, чтобы он проходил при четких рекомендациях органов здравоохранения.
Виктор Стефанович, к вам обращается многодетная семья Малаховецких из Ставрополя: Наш сын, Алишер Александрович, ученик 5-го класса 22-й школы г. Ставрополя, не может участвовать в дистанционном обучении, так как у нас нет компьютера. Мы обратились в школу с просьбой обеспечить рабочее место ученика. Но, к сожалению, никто из руководства не ответил. Подскажите, как поступить, чтобы наш сын смог обучаться?
Виктор Басюк: Это решаемая ситуация, мы с ней столкнулись еще в самом начале развития эпидемиологической ситуации весной 2020 года. У нас вместе с Агентством стратегических инициатив и партией "Единая Россия" была организована всероссийская акция "Помоги учиться дома". Мы собрали и поставили детям домой более 500 тысяч гаджетов, более 70 тысяч - передали педагогам для того, чтобы они могли продолжать образовательный процесс из дома. Да, не каждая школа сегодня может позволить себе передать компьютеры ученикам. Считаю, что запросы конкретных родителей и школы должны быть услышаны, оказана поддержка со стороны муниципалитета, региона, и мы здесь также следим за подобными ситуациями.
Вопрос из Санкт-Петербурга. В ряде школ Северной столицы детям на питание выделили по 10 минут, хотя даже в армии солдатам дают полчаса. Школы ссылаются на требования о социальной дистанции и дезинфекции. Куда обращаться родителям?
Виктор Басюк: Во всех регионах мы вместе с региональными органами управления образования, с Роспотребнадзором, с администрациями школ входим в штатный режим организации питания. Министерство запустило федеральную "Горячую линию" по питанию учеников в начальных классах. Ее номер: 8-800-200-91-85. За первые 10 дней учебного года мы получили около 700 звонков от родителей. Мы отвечаем на все. Что касается случая, о котором сказали читатели, здесь я всем родителям, независимо от того, какое было нарушение, в первую очередь предлагаю обращаться к администрации школы. Если это не помогает, есть органы управления образования муниципалитетов, региона. Всегда можно позвонить к нам на "Горячую линию". Мы будем принимать меры по каждому такому случаю. Абсолютно согласен, что не может быть перемена для питания детей 10 минут. У нас сегодня даже в СанПиНах увеличено время для перемен, на которых ребята завтракают и обедают. И с этими случаями мы однозначно будем разбираться.
На "Горячую линию" пришел вопрос из Стерлитамака: почему такие "скудные" обеды, если это обед, то он должен состоять из супа, второго с мясным продуктом и чай или компоты, морсы и т.д. А получается так, что обед состоит из одной каши, булочки и какого-нибудь напитка. Объясните, это что за обед? Мне сказали, что стоимость одного обеда составляет 55 руб. Что входит в эту сумму? Поясните, стоимость бесплатного обеда должна быть одинакова во всех регионах или разная в зависимости от толщины кошелька муниципалитета?
Ирина Шевкун, начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора: Если говорить о стоимости школьных завтраков-обедов, то у каждого региона свои сумма, которая на это выделяется. Предельной границы нет. Сколько будет стоить школьный обед, зависит в том числе от стоимости набора продуктов в том или ином регионе.
Теперь, что касается меню. Согласно поручению президента, с 1 сентября 2020 года все дети с 1-го по 4-й класс должны получать бесплатное горячее питание. Меню составляется непосредственно образовательной организацией. И уже школа решает, что это будет - горячий обед либо горячий завтрак, и работу эту ведет с опорой на мнение родителей. Если последнее, то это может быть и каша с булочкой. Если же это обед, то он должен включать первое, второе и третье блюдо. Нужно разбираться в каждой конкретной школе, в которой есть жалобы родителей и детей. Для этого в Роспотребнадзор можно направить обращение, и мы по этому факту проведем проверку.
А кто контролирует качество школьных завтраков?
Ирина Шевкун: Качество питания контролируют территориальные органы Роспотребнадзора. В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий оценивается соответствие фактического меню утвержденному. Например, обед должен состоять из трех блюд, а по факту каша, такого не должно быть. В санитарных правилах содержатся нормы по объему приему пищи, суточной, пищевой и энергетической ценности. Эти нормы должны учитываться при составлении школьного меню, и школы отступать от него не имеют права. Если такой факт подтвердится по результатам проверки Роспотребнадзора, будут приняты меры административной ответственности.
Вопросы из Новосибирска и Пензы: Сейчас некоторые классы и даже школы закрываются на карантин. Какой порядок действий предусмотрен, если COVID-19 будет подтвержден у ребенка или его ближайших родственников?
Юрий Савостьянов, заместитель министра образования Новосибирской области: К сожалению, в Новосибирской области сегодня восемь таких случаев, когда классы были закрыты на карантин. У нас создан оперативный штаб, который в оперативном режиме отслеживает ситуацию. Возглавляет его заместитель губернатора. Школы знают, как реагировать в такой ситуации. Есть совместный приказ министерства образования и министерства здравоохранения Новосибирской области, которым утвержден определенный алгоритм действий. Когда ребенок приходит в образовательную организацию с повышенной температурой и при обследовании выясняется, что у него есть заболевание и он может быть потенциальным носителем вируса, его отстраняют от занятий. В этом случае выясняется, с кем он контактировал. А чтобы не допустить распространение инфекции, весь класс вместе с учителем, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, на две недели переходит на дистанционное обучение. Такие случаи у нас уже есть и каждый раз оперативно отреагировали.
Александр Воронков, министр образования Пензенской области: В Пензенской области, по информации из министерства здравоохранения и Роспотребнадзора, ситуация стабильная. У нас сейчас семь классов из 120 тысяч детей отправлены на дистанционное обучение. Это немного. Всего у нас в регионе 306 образовательных организаций, в каждой мы отслеживаем ситуацию с самочувствием учителей и учащихся. В школах проводится и термометрия, есть рециркуляторы воздуха. Действительно, выявляются учащиеся школ, которые или контактировали, или являются носителями COVID-19, руководители образовательных организаций реагируют на каждый случай, как предписывают требования Роспотребнадзора.
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