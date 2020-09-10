Что показали первые дни учебного года в школах

Много ли школ в России ушли на удаленку с начала учебного года? Продолжают ли они учиться? Будет ли вакцинация от COVID обязательной для учителей? "Российская газета" провела федеральную "Горячую линию" о том, в каких условиях начался учебный год в школах. В ней приняли участие представители министерства просвещения, Роспотребнадзора, а также региональных органов управления образованием.

Много ли классов сегодня учатся на удаленке?

Виктор Басюк, заместитель министра просвещения РФ: Для нас приоритетная задача - обеспечить безопасность наших ребят, сохранить здоровье учеников и учителей. Мы с Роспотребнадзором провели серьезную работу по организации учебного года в условиях профилактики коронавируса. И все те условия, которые должны были создать школы, начиная от специального расписания занятий, ограничений контактов разных классов, организации системы входа в школы и социальной дистанции, заканчивая масочным режимом для работников школы, все они созданы. У нас есть ежедневный мониторинг. И да, мы сегодня действительно фиксируем случаи, которые показывают, что есть заболевшие ребята. Их по количеству больше, чем педагогов. И в случае заболевания класс отправляется на карантин. Но я хочу особо отметить, что для класса образовательный процесс не заканчивается. Есть дистанционные формы обучения. По итогам прошлого учебного года они отработаны. Единичные случаи заболеваний в школах зафиксированы в Бурятии, в Новосибирской области, в некоторых других регионах. Пока класс на карантине, образовательный процесс для него идет в удаленной форме. У нас есть информация, что несколько школ сегодня закрыты. И есть еще ряд классов, которые переведены на обучение с использованием дистанционных технологий. Каждый случай на контроле, и здесь нужно понимать причину, потому что в некоторых регионах и школах принятые меры связаны с ОРВИ - это вполне штатная ситуация, которая повторяется каждый год. Считаю, что на сегодня оснований для паники, для разговоров о том, что все школы будут закрыты, нет.

Вопрос из Москвы: Будет ли среди мер защиты для школ обязательное тестирование или вакцинация от коронавируса?

Виктор Басюк: Нет. Обязательных мер по поводу тестирования и вакцинации от коронавируса нет. Это процесс добровольный, и важно, чтобы он проходил при четких рекомендациях органов здравоохранения.

Виктор Стефанович, к вам обращается многодетная семья Малаховецких из Ставрополя: Наш сын, Алишер Александрович, ученик 5-го класса 22-й школы г. Ставрополя, не может участвовать в дистанционном обучении, так как у нас нет компьютера. Мы обратились в школу с просьбой обеспечить рабочее место ученика. Но, к сожалению, никто из руководства не ответил. Подскажите, как поступить, чтобы наш сын смог обучаться?

Виктор Басюк: Это решаемая ситуация, мы с ней столкнулись еще в самом начале развития эпидемиологической ситуации весной 2020 года. У нас вместе с Агентством стратегических инициатив и партией "Единая Россия" была организована всероссийская акция "Помоги учиться дома". Мы собрали и поставили детям домой более 500 тысяч гаджетов, более 70 тысяч - передали педагогам для того, чтобы они могли продолжать образовательный процесс из дома. Да, не каждая школа сегодня может позволить себе передать компьютеры ученикам. Считаю, что запросы конкретных родителей и школы должны быть услышаны, оказана поддержка со стороны муниципалитета, региона, и мы здесь также следим за подобными ситуациями.

В случае заболевания класс отправляется на карантин. Но образовательный процесс не заканчивается

Вопрос из Санкт-Петербурга. В ряде школ Северной столицы детям на питание выделили по 10 минут, хотя даже в армии солдатам дают полчаса. Школы ссылаются на требования о социальной дистанции и дезинфекции. Куда обращаться родителям?

Виктор Басюк: Во всех регионах мы вместе с региональными органами управления образования, с Роспотребнадзором, с администрациями школ входим в штатный режим организации питания. Министерство запустило федеральную "Горячую линию" по питанию учеников в начальных классах. Ее номер: 8-800-200-91-85. За первые 10 дней учебного года мы получили около 700 звонков от родителей. Мы отвечаем на все. Что касается случая, о котором сказали читатели, здесь я всем родителям, независимо от того, какое было нарушение, в первую очередь предлагаю обращаться к администрации школы. Если это не помогает, есть органы управления образования муниципалитетов, региона. Всегда можно позвонить к нам на "Горячую линию". Мы будем принимать меры по каждому такому случаю. Абсолютно согласен, что не может быть перемена для питания детей 10 минут. У нас сегодня даже в СанПиНах увеличено время для перемен, на которых ребята завтракают и обедают. И с этими случаями мы однозначно будем разбираться.

На "Горячую линию" пришел вопрос из Стерлитамака: почему такие "скудные" обеды, если это обед, то он должен состоять из супа, второго с мясным продуктом и чай или компоты, морсы и т.д. А получается так, что обед состоит из одной каши, булочки и какого-нибудь напитка. Объясните, это что за обед? Мне сказали, что стоимость одного обеда составляет 55 руб. Что входит в эту сумму? Поясните, стоимость бесплатного обеда должна быть одинакова во всех регионах или разная в зависимости от толщины кошелька муниципалитета?

Ирина Шевкун, начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора: Если говорить о стоимости школьных завтраков-обедов, то у каждого региона свои сумма, которая на это выделяется. Предельной границы нет. Сколько будет стоить школьный обед, зависит в том числе от стоимости набора продуктов в том или ином регионе.

Теперь, что касается меню. Согласно поручению президента, с 1 сентября 2020 года все дети с 1-го по 4-й класс должны получать бесплатное горячее питание. Меню составляется непосредственно образовательной организацией. И уже школа решает, что это будет - горячий обед либо горячий завтрак, и работу эту ведет с опорой на мнение родителей. Если последнее, то это может быть и каша с булочкой. Если же это обед, то он должен включать первое, второе и третье блюдо. Нужно разбираться в каждой конкретной школе, в которой есть жалобы родителей и детей. Для этого в Роспотребнадзор можно направить обращение, и мы по этому факту проведем проверку.

А кто контролирует качество школьных завтраков?

Ирина Шевкун: Качество питания контролируют территориальные органы Роспотребнадзора. В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий оценивается соответствие фактического меню утвержденному. Например, обед должен состоять из трех блюд, а по факту каша, такого не должно быть. В санитарных правилах содержатся нормы по объему приему пищи, суточной, пищевой и энергетической ценности. Эти нормы должны учитываться при составлении школьного меню, и школы отступать от него не имеют права. Если такой факт подтвердится по результатам проверки Роспотребнадзора, будут приняты меры административной ответственности.

Не может быть перемена для питания детей 10 минут. Сегодня даже в СанПиНах увеличено время для перемен, на которых ребята завтракают и обедают

Вопросы из Новосибирска и Пензы: Сейчас некоторые классы и даже школы закрываются на карантин. Какой порядок действий предусмотрен, если COVID-19 будет подтвержден у ребенка или его ближайших родственников?

Юрий Савостьянов, заместитель министра образования Новосибирской области: К сожалению, в Новосибирской области сегодня восемь таких случаев, когда классы были закрыты на карантин. У нас создан оперативный штаб, который в оперативном режиме отслеживает ситуацию. Возглавляет его заместитель губернатора. Школы знают, как реагировать в такой ситуации. Есть совместный приказ министерства образования и министерства здравоохранения Новосибирской области, которым утвержден определенный алгоритм действий. Когда ребенок приходит в образовательную организацию с повышенной температурой и при обследовании выясняется, что у него есть заболевание и он может быть потенциальным носителем вируса, его отстраняют от занятий. В этом случае выясняется, с кем он контактировал. А чтобы не допустить распространение инфекции, весь класс вместе с учителем, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, на две недели переходит на дистанционное обучение. Такие случаи у нас уже есть и каждый раз оперативно отреагировали.

Александр Воронков, министр образования Пензенской области: В Пензенской области, по информации из министерства здравоохранения и Роспотребнадзора, ситуация стабильная. У нас сейчас семь классов из 120 тысяч детей отправлены на дистанционное обучение. Это немного. Всего у нас в регионе 306 образовательных организаций, в каждой мы отслеживаем ситуацию с самочувствием учителей и учащихся. В школах проводится и термометрия, есть рециркуляторы воздуха. Действительно, выявляются учащиеся школ, которые или контактировали, или являются носителями COVID-19, руководители образовательных организаций реагируют на каждый случай, как предписывают требования Роспотребнадзора.

Полную версию материала по итогам "Горячей линии" читайте в ближайшем номере "Российской газеты"