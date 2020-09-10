Какие товары покупали онлайн во время пандемии

Во время пандемии коронавируса 95% людей продолжали ходить по магазинам, несмотря на опасность заболеть. Такие данные приводит компания Google в совместном исследовании с Kantar.

Аналитики отмечают, что доля тех, кто предпочитает самостоятельные походы в магазин за продуктами даже повысилась по сравнению с прошлым годом - в 2019 году она составляла 94%, а 2020, несмотря на пандемию, 95%. При этом в категориях "Техника" и "Косметика" произошли кардинальные перемены. Если в 2019 году онлайн-шоппинг в этих категориях предпочитали только 23% и 39% потребителей соответственно, то в 2020 году показатель составил уже 56% и 58%. Эксперты утверждают, что это произошло из-за временного закрытия оффлайн-магазинов, однако тренд на онлайн-торговлю в этих категориях будет только усиливаться.

Также авторы исследование заметили, что из-за пандемии покупки через интернет стали более популярным во всех возрастных категориях: например, доля онлайн-покупателей старше 55 лет выросла с 24% в 2019 году до 53% в 2020 году. Сейчас, несмотря на снятие ограничений, популярность онлайн-шоппинга не падает.