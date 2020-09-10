ЦИК: более 444 тысяч россиян воспользовались системой "Мобильный избиратель"

Зампред ЦИК Николай Булаев на заседании комиссии в четверг сообщил уточненные данные по работе системы "Мобильный избиратель", которая позволяет гражданам РФ принять участие в выборах разных уровней не по месту регистрации, а там, где удобно.

"Почти полмиллиона человек благодаря наличию платформы "Мобильный избиратель" смогут проголосовать. Мне кажется, это хорошая весть, и люди привыкают к этому явлению", - сказал он.

По последним данным, система ГАС "Выборы" обработала 444 031 заявление. В том числе - 31 571 человек подали обращения на участие в онлайн-голосовании на дополнительных выборах депутатов Государственной думы в Ярославской и Курской областях, рассказал Булаев.

Кроме того, 6 942 жителей регионов намерены проголосовать на цифровых участках в Москве. По словам зампреда ЦИК, количество избирателей на разных цифровых участках колеблется от 372 до 77 человек. В память терминалов для цифрового голосования "зашито" более 300 электронных бюллетеней на кампаниях разных уровней. Это довыборы депутатов Госдумы, глав субъектов Федерации и депутатов региональных парламентов. Всего в Москве 13 сентября будет работать 30 цифровых участков в 11 административных округах.

Напомним, заявления по системе "Мобильный избиратель" принимались с 29 августа по 8 сентября. Их можно было подать через портал госуслуг, МФЦ и территориальные избирательные комиссии, а со 2 сентября - также в участковых избирательных комиссиях.