Российская Премьер-лига (РПЛ) возвращается после паузы на матчи сборных. Центральным событием седьмого тура станет принципиальное столичное дерби между ЦСКА и "Спартаком".

К дерби с ЦСКА спартаковцы подходят в качестве лидера Премьер-лиги. Армейцы отстают от них на четыре очка. Фото: Михаил Синицын/РГ

Противостояние этих двух команд всегда стоит особняком, вне зависимости от турнирной ситуации и прочих факторов. Однако в нынешнем сезоне, хоть он и начался относительно недавно, армейцы и "красно-белые" уже успели проявить себя. Причем по большей части с лучшей стороны.

"Спартак" и вовсе идет без поражений и заслуженно лидирует. Конечно, в некоторых матчах москвичам везло, как, к примеру, с "Ротором" или "Локомотивом", но футболисты Доменико Тедеско исправно набирают очки. Собралось их уже 14, что на четыре больше, чем у ЦСКА.

Армейцы пока не блещут стабильностью. Оно и понятно: все же впервые за долгие годы клуб раскошелился на новичков. Шутка ли - до конца трансферного окна еще больше месяца, а "красно-синие" уже потратили 30 миллионов евро на покупку футболистов. Как их всех адаптировать и встроить в командную игру - этим сейчас и занимается тренерский штаб ЦСКА во главе с Виктором Гончаренко.

Самым звездным новичком стал аргентинец Адольфо Гайч, который обошелся московскому клубу в 11 миллионов евро. К слову, гол Гайча принес армейцам победу в недавнем товарищеском матче против тульского "Арсенала" (1:0).

- Такие встречи нужны, чтобы была игровая практика, чтобы в боевых условиях посмотреть молодых футболистов, оценить их готовность к официальным матчам. Мы могли бы лучше начинать атаки, но это большая ответственность для молодежи - выйти и сыграть на таком красавце стадионе. Пока они комфортнее себя чувствуют, когда работают без мяча. В целом хорошо поработали, есть движение вперед, - подчеркнул Гончаренко.

В последние годы матчи ЦСКА со "Спартаком" получаются бескомпромиссными: в предыдущих 14 дерби в рамках Премьер-лиги лишь раз была зафиксирована ничья. Семь побед одержали армейцы, шесть раз успех праздновали спартаковцы.

В последних 14 играх между ЦСКА и "Спартаком" в рамках чемпионата страны лишь однажды был зафиксирован ничейный исход

Что касается букмекеров, то эксперты отдают небольшое предпочтение хозяевам. Ставки на победу ЦСКА принимаются с расчетом 1 к 2,5, на "красно-белых" - 1 к 3. Ничья оценивается в 3,3.

Напомним, что в активе "Спартака" 14 очков, далее идет "Зенит" (13), тройку лидеров замыкает "Сочи" (12). На четвертой строчке расположилось "Динамо" (11), далее сразу у трех клубов по десять очков - у ЦСКА, "Ростова" и "Ахмата".

Где будем смотреть

12 сентября, суббота, "Матч ТВ"

13.15 "Тамбов" - "Уфа". Прямая трансляция.

18.50 "Ахмат" - "Сочи". Прямая трансляция.

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16.25 "Урал" - "Химки". Прямая трансляция.

13 сентября, воскресенье, "Матч Премьер"

16.25 "Динамо" - "Рубин". Прямая трансляция.

18.25 ЦСКА - "Спартак". Прямая трансляция.

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18.55 "Ротор" - "Краснодар". Прямая трансляция.