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Текст:   Марина Трубилина 
19:28 10.09.2020

ДОМ.РФ проведет еще шесть аукционов "за долю" квартир

Еще шесть земельных участков будут выставлены на торги "за долю" до конца года, сообщает ДОМ.РФ.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Сейчас мы формируем перечень регионов и земельных участков в них, по которым будут проведены аукционы "за долю". До конца года определимся с перечнем, и уже в 2020 году такие торги будут проведены в Санкт-Петербурге, Челябинской области, два в Воронеже и по одному в Ижевске и Волгоградской области", - сказал директор ДОМ.РФ Тимур Люкманов на XIX Всероссийском съезде НОСТРОЙ.

Фото: iStock
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Новый формат предполагает вместо арендной платы за пользование земельными участками передачу ДОМ.РФ после окончания строительства доли квартир в новых домах. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую долю жилья.

Первый аукцион такого вида был проведен в июне во Владивостоке. Компания-победитель получила право аренды участка площадью 2,7 га в бухте Патрокл под обещание передать 12,7% квартир в будущем доме компании ДОМ.РФ. Стартовой ценой было 9% доли квартир.

Застройщики, отметил Люкманов, считают аукцион "за долю" эффективным, в том числе из-за отсутствия необходимости нести затраты на начальном этапе проекта для приобретения прав на земельный участок. При этом участник таких торгов должен иметь опыт реализации жилищных проектов.

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