Искусственный интеллект расшифровал древние иудейские тексты

Израильские ученые применили компьютерные алгоритмы, а также опыт криминалистов полиции для расшифровки древних текстов на глиняных табличках, написанных более 2500 лет назад. Расшифровка доказала, что авторов у этих документов было более десятка.

Об этом уникальном открытии рассказало издание Times of Israel. Его совершили сотрудники Тель-Авивского университета, которые впервые использовали для такой работы возможности искусственного интеллекта и помощь криминалистов, специализирующихся на изучении почерка.

Предметом исследования стали 18 глиняных табличек с надписями, датированными VII веком до нашей эры. Они были обнаружены в 1960-х годах при раскопках небольшой и отдаленной военной крепости в Тель-Араде в пустыне Негев. Было установлено, что эти тексты представляли собой повседневную переписку между армейскими начальниками. В основном они адресовались человеку по имени Эльяшив, которого ученые считают квартирмейстером.

До последнего времени исследователи полагали, что все тексты были написаны одним человеком, профессиональным писцом. Однако и криминалисты, изучившие древние документы, и искусственный интеллект пришли к иному выводу. Анализ табличек показал, что 18 текстов имели не менее 12 разных авторов. Также была уточнена датировка - тексты были написаны около 600 года до нашей эры.

"Это исследование было очень захватывающим, возможно, самым захватывающим в моей профессиональной карьере, - говорит судмедэксперт, специалист по почерку Яна Гербер. - Эти древние еврейские надписи были выполнены чернилами на черепках глиняной посуды с использованием алфавита, который ранее был мне незнаком".

Расшифровка текстов показала, что большинство записей являются заказами на доставку продуктов. Однако одна из надписей содержит словосочетание "Царь Иудейский", а другая гласит "дом Яхве". По предположению ученых, эти тексты каким-то образом связаны с Иерусалимским храмом.

Авторы исследования в результате пришли к выводу, что в древней Иудее грамотность была широко распространена, гораздо шире, чем считалось до сих пор. Они указывают, что в крепости, где были найдены черепки с текстами, одновременно находилось не более 20-30 солдат. Напомним, что авторов было, по меньшей мере, 12. Это означает, что около половины гарнизона составляли грамотные люди.

Это открытие важно потому, что уже много лет научное сообщество не может однозначно сказать, сколько авторов было у Библии. Древнейшие тексты этой священной книги были написаны задолго до рождения Иисуса Христа. Некоторые ученые считают, что их создало всего несколько человек. Они как раз и указывают на то, что в древности лишь избранные, как правило, царские приближенные владели грамотой.

Однако новое открытие дает веский аргумент тем ученым, которые доказывают, что авторов библейских текстов могло быть гораздо больше, чем считается. Впрочем, неоспоримым пока остается тот факт, что после вавилонского завоевания в 586 году до нашей эры письменных текстов стало значительно меньше. До сих пор именно это обстоятельство заставляло исследователей задаться вопросом, действительно ли грамотность была достаточно широко распространена в то время.