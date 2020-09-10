Двух чиновников Минобороны арестовали в Москве по делу о взятке

Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя и отправил под стражу на два месяца двух чиновников военного ведомства. Речь идет о советнике отдела Главного управления вооружения ВС РФ Юрии Здравило и ведущем советнике отдела департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа Виталии Ликучеве.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Басманного суда, оба бывших чиновника военного ведомства подозреваются следствием в получении взятки должностным лицом в особо крупном размере по ч.6 ст. 290 УК РФ.

Мера пресечения Здравило и Ликучеву избрана до 8 ноября 2020 года. Подробности и обстоятельства получения взятки чиновниками, следствие не раскрывает. При этом Юрий Здравило упоминается уже как экс-сотрудник военного ведомства.