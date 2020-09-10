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10.09.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Эксперт рассказал, какую валюту лучше покупать

Текст: Роман Маркелов
Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: iStock
Насколько критичен для россиян взлет курса евро выше 100 рублей

- Российскому рублю довольно успешно удается отстоять психологически важную отметку 90 за евро. На торгах в среду EURRUB опускалась ниже 89, минимумов этой недели при весьма тревожных внешних сигналах. С начала недели Brent потеряла более 5%, а за две недели снижение составило 13%.

Помимо этого, турецкая лира также оказалась под усиленным давлением, что ранее неоднократно тянуло за собой рубль, который вместе с лирой в одной упряжке валют развивающихся рынков.

По всей вероятности, сейчас на стороне российской валюты накопленное ранее отставание от роста нефти. Это дает возможность рублю игнорировать недавнюю просадку последней. Однако стоит помнить, что в случае дальнейшего устойчивого снижения цен на черное золото, рубль может броситься догонять ее.

Вполне вероятно, что рынки не успокоятся еще какое-то время, рискуя провоцировать новые всплески волатильности рубля и тест сопротивления на 90 за евро.

В то же время устойчивость рубля в последние дни заставляет верить, что при первых позитивных новостях российская валюта может оказаться среди лидеров роста, так как выглядит привлекательной для покупок с текущих уровней.

Фото: iStock
Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений

Тем же, кто пытается сделать выбор между евро и долларом на ближайшее время, американская валюта может оказаться предпочтительней. Существуют ощутимые риски, что предстоящие недели или даже два будущих месяца окажутся довольно нервозными для инвесторов. Стоит помнить об октябре как месяце, когда случались наиболее резкие биржевые обвалы последние сто лет. Отдельный фактор - приближение выборов в США, где борьба за лидерство обещает быть голова к голове до последнего момента, что заставит рынки пересматривать свои стратегии на ближайшие дни.

Вся эта нервозность, как ни странно, на пользу доллару. К тому же USD просел к большинству конкурентов в предыдущие месяцы, сформировав условия для коррекционного отката. Этот откат может быть усилен также турбулентностью рынков, способной напомнить динамику марта, когда падало все, кроме доллара.

Помня о том, что ФРС США и другие крупные центробанки остаются в режиме повышенной готовности, вряд ли стоит опасаться многолетнего или многомесячного медвежьего, то есть падающего рынка. Но провалы могут оказаться достаточно резкими, приводя к скачкам курса доллара.

В любом случае турбулентные для рынков времена безопасней пересиживать в тихих гаванях. Это вряд ли позволит сильно заработать, но способно подстраховать от рисков оказаться в перегретых акциях или рисковых валютах в разгар шторма.

Экономика Финансы Валютный рынок

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