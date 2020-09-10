К 2100 году население Евросоюза сократится на 31 миллион человек. Среди причин низкой рождаемости эксперты называют не только социальные и экономические проблемы, но и женскую эмансипацию. Европейская статистическая служба Eurostat опубликовала прогноз, согласно которому до 2026 года население европейских стран вырастет до 449 миллионов человек, а затем будет постепенно сокращаться. Ожидается, что к 2100 году оно уменьшится на 7 процентов. Европа будет стареть, и трудоспособное население сократится с нынешних 65 процентов до 55, а количество детей до 14 лет, которых сейчас в ЕС около 15 процентов, - до 14 процентов.

Средний возраст жителей Евросоюза увеличится с 43,7 до 48,8 лет. Доля лиц в возрасте 65 лет и старше, по прогнозам, опубликованным на сайте Eurostat, увеличится на 11 процентов - с 20 в начале 2019 года до 31 в 2100 году.

В Польше доля пенсионеров относительно числа граждан трудоспособного возраста к этому времени будет самой высокой в Европе, а население этой 38-миллионной страны может сократиться на 10 миллионов человек. В местном журнале Do Rzeczy в публикации под кричащим заголовком "Польша вымирает" проанализировали представленные данные и пришли к выводу, что причиной этого является не только социальная и экономическая политика. В стране, в которой семья получает за каждого ребенка ежемесячное пособие в размере 500 злотых (10 тысяч рублей. - Прим. ред.), наблюдается самый низкий прирост населения со времен Второй мировой войны. "Само общество изменилось. Изменились приоритеты, прежде всего молодых женщин. А будущее Европы зависит именно от них", - пишет автор публикации Ян Федорчук.

"Не следует сбрасывать со счетов финансовые вопросы, доступность яслей или всей необходимой инфраструктуры, но не в этом кроется суть проблемы. В прошлом рост рождаемости был естественным явлением. Так же, как и многодетные семейства во многих поколениях. Ведь совершенно естественным был и сам по себе порядок вещей, при котором все внимание было сосредоточено на семье. Сегодняшние экономические условия лучше с любой точки зрения, но люди как могут откладывают производство потомства, решившись в конечном итоге на одного, максимум - двух детей", - пишет Do Rzeczy.

По мнению автора, главной причиной демографического кризиса в Европе является отход в XX веке от традиционной модели мировосприятия, в центре которой была семья, а женщина реализовывала себя не в работе, а в качестве матери и жены. "Это, конечно, прозвучит очень неполиткорректно, но вряд ли этот кризис можно преодолеть без отхода от навязанной XI веком модели эмансипации", - считает автор.