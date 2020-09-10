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10.09.2020 10:12
Рубрика: Культура

"Et Cetera" откроет сезон премьерой "Быть!" по воспоминаниям Смоктуновского

Текст: Наталья Лебедева
Московский театр "Et Cetera" под руководством народного артиста РСФСР Александра Калягина открывает в четверг новый, 28-й по счету сезон. После вынужденного перерыва долгожданных зрителей встретят премьерой спектакля "Быть!", созданного по военным воспоминаниям Иннокентия Смоктуновского.

Путь этого спектакля к зрителю, как и многих других премьер этого не совсем обычного постпандемического театрального сезона, был тернист. Его готовили к великой дате - 75-летию Победы, и премьеру должны были сыграть 9 мая. Но всех отправили в самоизоляцию, репетиции были приостановлены, премьера перенесена.

Фото: РИА Новости
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И когда театрам разрешили вновь открыться для зрителей, Александр Калягин принял решение начать сезон именно со спектакля "Быть!".

"Наконец, зрители увидят этот пронзительный спектакль о малоизвестных и героических страницах жизни великого артиста", - сказал Калягин ТАСС.

В основе сюжета лежат автобиографические книги актера "Покой нам только снится", "Быть", "Ненавижу войну", а также книга Анатолия Кима "Гений. Повесть о Смоктуновском".

Для миллионов зрителей Иннокентий Смоктуновский - великий актер. Он - Мышкин и Гамлет, Деточкин и Чайковский, Порфирий Петрович и Иудушка Головлев… И мало кто знает, что он воевал, был ранен, побывал в плену.

Спектакль "Быть!" - это пронзительная история человека, выжившего в этой страшной войне и ставшего кумиром для многих поколений. Ему было всего 17 лет, когда попал в самую гущу войны и чудом не погиб. Кажется, сам Господь хранил его для миссии великого артиста.

Но наравне с трагическим в этом спектакле будет и много светлого, жизнеутверждающего. Иннокентий Смокнутовский выжил, чтобы жить и быть. Просто быть - сегодня это звучит особенно символично.

29 сентября театр "Et Cetera" сыграет еще одну премьеру - спектакль "Осторожно. Басни", который сочинил и поставил режиссер Влад Маленко. Как заметил Калягин, о популярности басен Маленко, а их уже около 300, говорит тот факт, что эти басни наряду с баснями Эзопа, Крылова, Михалкова, читают абитуриенты театральных вузов страны.

В ближайших планах театра - спектакль "Любовный напиток" по пьесе Питера Шеффера, который поставит Владимир Скворцов. В январе к работе над новой постановкой по комедии Островского приступит Борис Морозов, который сейчас знакомится с артистами и репертуаром театра. А Владимир Панков планирует поставить пьесу Николая Эрдмана "Мандат".

Культура Театр Драматический театр Гид-парк

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