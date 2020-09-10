Факторингу найдут применение в госзакупках

Банк России для этого намерен проанализировать перспективы роста доли МСП в госзакупках, выявить нормативные и нерыночные барьеры (поведение дебитора при закупках, ограничения по возможности субъектов МСП расширить объемы контрактов и т.п.). Одной из важных мер, сообщили "РГ" в ЦБ РФ, может стать дестимулирование практики задержки оплаты товаров и услуг малых и средних предприятий.
- По шкале от нуля до десяти применение факторинга в госзаказе можно оценить на двойку, - полагает исполнительный директор Ассоциации факторинговых компаний (АФК) Дмитрий Шевченко. - На пути стоит мнение чиновников, что модуль факторинга в Единой информационной системе в сфере закупок невозможен, потому что бюджетная система не предусматривает переключение платежей по денежному обязательству с поставщика на фактора.
Факторинг не меняет суть сделки поставщика и покупателя, но дает поставщику защиту от риска неплатежа и оборотные средства. "Субъектов МСП, использующих факторинг (на сегодня это 3-5 тысяч компаний, по оценкам АФК), мы называем "золотым фондом" российского бизнеса, - говорит Шевченко. - Прочие защищаются от неплатежей предоплатой, а оборотные средства привлекают через кредиты и займы под залог своих машин и квартир. Факторинг - это альтернатива. Но не панацея".
В мае АФК направила в правительство предложение закрепить в законодательстве о контрактной системе право заказчика осуществлять оплату по исполненному полностью или частично госконтракту в пользу факторинговой компании, которой поставщик уступил право денежных требований по такому контракту. Минфин предложение не поддержал, указав в ответном письме, что "нормами Бюджетного кодекса уступка требования и финансирование под уступку денежного требования по оплате денежного обязательства, возникающего из госконтракта, не предусмотрены".
Банк России также считает необходимым оценить влияние онлайн-факторинга на снижение рыночной стоимости финансовых ресурсов, привлекаемых субъектами МСП, а также риски и ограничения онлайн-факторинга, в том числе возможность закупок с использованием смарт-контрактов. По словам Дмитрия Шевченко, онлайн в факторинге может влиять на операционные затраты участников сделки.
- Как только вы внедряете электронный документооборот, вы исключаете затраты на обработку бумажных накладных: экспертизу синих печатей, сличение подписей на отгрузочных документах и доверенностях, на отправку корреспонденции и хранение архивов. Еще больше затраты снижаются, если фактор имеет онлайн-доступ к "цифровому следу" поставок, фиксируемых в государственных системах - налоговой или контрактной, - отметил эксперт.
С 2020 года возможно использование универсального передаточного документа как уведомления о факторинге (ссылка на нормативный акт) - здесь колоссальный потенциал экономии операционных затрат еще предстоит реализовать за счет автоматического распознавания полей документа. Имеющиеся сегодня возможности онлайн-проверки контрагентов через сервисы ФНС России, базы судебных решений уже снизили стоимость факторинга на несколько процентов годовых.