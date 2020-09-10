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10.09.2020 18:58
Рубрика: Экономика

Уступка под заказ

Факторингу найдут применение в госзакупках
Текст: Евгения Носкова
Российская газета - Федеральный выпуск № 204(8258)
Правительство и Банк России разработают меры по стимулированию использования факторинга в контрактной системе (в рамках законов N 44-ФЗ и N 223-ФЗ). Это поможет малому и среднему бизнесу дешевле привлекать ресурсы для участия в госзакупках.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Банк России для этого намерен проанализировать перспективы роста доли МСП в госзакупках, выявить нормативные и нерыночные барьеры (поведение дебитора при закупках, ограничения по возможности субъектов МСП расширить объемы контрактов и т.п.). Одной из важных мер, сообщили "РГ" в ЦБ РФ, может стать дестимулирование практики задержки оплаты товаров и услуг малых и средних предприятий.

Россия сняла ограничения на госзакупки ряда иностранных лекарств

- По шкале от нуля до десяти применение факторинга в госзаказе можно оценить на двойку, - полагает исполнительный директор Ассоциации факторинговых компаний (АФК) Дмитрий Шевченко. - На пути стоит мнение чиновников, что модуль факторинга в Единой информационной системе в сфере закупок невозможен, потому что бюджетная система не предусматривает переключение платежей по денежному обязательству с поставщика на фактора.

Факторинг не меняет суть сделки поставщика и покупателя, но дает поставщику защиту от риска неплатежа и оборотные средства. "Субъектов МСП, использующих факторинг (на сегодня это 3-5 тысяч компаний, по оценкам АФК), мы называем "золотым фондом" российского бизнеса, - говорит Шевченко. - Прочие защищаются от неплатежей предоплатой, а оборотные средства привлекают через кредиты и займы под залог своих машин и квартир. Факторинг - это альтернатива. Но не панацея".

В мае АФК направила в правительство предложение закрепить в законодательстве о контрактной системе право заказчика осуществлять оплату по исполненному полностью или частично госконтракту в пользу факторинговой компании, которой поставщик уступил право денежных требований по такому контракту. Минфин предложение не поддержал, указав в ответном письме, что "нормами Бюджетного кодекса уступка требования и финансирование под уступку денежного требования по оплате денежного обязательства, возникающего из госконтракта, не предусмотрены".

Использование факторинга позволит выйти на огромный рынок госзаказа большому числу МСП

Банк России также считает необходимым оценить влияние онлайн-факторинга на снижение рыночной стоимости финансовых ресурсов, привлекаемых субъектами МСП, а также риски и ограничения онлайн-факторинга, в том числе возможность закупок с использованием смарт-контрактов. По словам Дмитрия Шевченко, онлайн в факторинге может влиять на операционные затраты участников сделки.

Как увеличат госзакупки у малого бизнеса

- Как только вы внедряете электронный документооборот, вы исключаете затраты на обработку бумажных накладных: экспертизу синих печатей, сличение подписей на отгрузочных документах и доверенностях, на отправку корреспонденции и хранение архивов. Еще больше затраты снижаются, если фактор имеет онлайн-доступ к "цифровому следу" поставок, фиксируемых в государственных системах - налоговой или контрактной, - отметил эксперт.

С 2020 года возможно использование универсального передаточного документа как уведомления о факторинге (ссылка на нормативный акт) - здесь колоссальный потенциал экономии операционных затрат еще предстоит реализовать за счет автоматического распознавания полей документа. Имеющиеся сегодня возможности онлайн-проверки контрагентов через сервисы ФНС России, базы судебных решений уже снизили стоимость факторинга на несколько процентов годовых.

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