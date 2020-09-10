Федеральная палата подтвердила нарушения профэтики у адвоката Пашаева

Вице-президент Федеральной палаты адвокатов России Геннадий Шаров подтвердил, что квалификационная комиссия региональной палаты нашла нарушения этики в высказываниях адвоката Эльмана Пашаева, который защищал Михаила Ефремова.

"Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Республики Северная Осетия - Алания, действительно, приняла решение о наличии дисциплинарного проступка в действиях адвоката Пашаева. Отмечу, что квалификационная комиссия оценивала не правовую позицию адвоката, а именно этичность его поведения и соблюдение правил профессии", - сказал Шаров агентству ТАСС.

Он отметил, что преждевременно говорить, что конкретно признала комиссия нарушением. "Данное заключение готовится не для общественности, а для Совета палаты, который может и не согласиться с комиссией, а если согласится, то на его основании вынесет решение о мере ответственности", - заявил Шаров.

Согласно Кодексу профессиональной этики адвоката, к мерам дисциплинарной ответственности относятся замечание, предупреждение и прекращение статуса адвоката. В последнем случае совет палаты устанавливает срок от одного до пяти лет, по истечении которых нарушитель допускается к сдаче квалификационного экзамена на приобретение статуса.

Кстати, сам Пашаев ранее признал, что нарушил кодекс этики в общении со СМИ. "Я согласен, что нарушил кодекс этики адвоката, так как сказал лишнее журналистам. Это действительно нарушение", - цитирует его слова агентство. Вместе с тем он отметил, что в связи с его адвокатской деятельностью квалификационная комиссия адвокатской палаты Северной Осетии нарушений не нашла.