Федеральная палата подтвердила нарушения профэтики у адвоката Пашаева

Новости

Адвокат Эльман Пашаев заявил, что защищал Ефремова бесплатно 18:16
Ракова: Школы и детсады в столице работают в нормальном режиме 17:39
В августе пассажиропоток авиакомпаний упал на 36,6% 17:36
Первые участники тестирования вакцины от COVID в Москве чувствуют себя хорошо 17:22
Президент Кубы прокомментировал продление блокады со стороны США 17:20
В Петербурге из-за ветра на рабочего упал автокран 17:18
Умерла актриса Дайана Ригг, Королева Шипов из "Игры престолов" 17:17
Анастасия Ракова сделала прививку от коронавируса 17:02
В Еврокомиссии назвали коррупцию основной проблемой Болгарии 16:46
Киев отменил совместную инспекцию позиций ВСУ возле поселка Шумы 16:40
День памяти князя Александра Невского пройдет без крестного хода 16:39
Американский телеканал Fox News начинает вещание в Германии 16:31
Путин наградил главу РАН 16:30
Огнеметчики ЦВО провели стрельбы на полигоне в Оренбуржье 16:29
В Петербурге начались съемки ленты "Нахимовцы" с Мерзликиным и Гармашом 16:28
Режиссер "Викинга" снимет драму с Робаком про сирийский конфликт 16:27
Мишустин: Бюджет на 2021-2023 годы сохранит социальную направленность 16:22
Переболевшим коронавирусом посоветовали носить маски 16:12
Объемы строящегося жилья в 2021 году могут вырасти на 5% 16:11
Умер легендарный музыкант, основатель Silver Apples Симеон Кокс 16:03
В Крыму уничтожили десятки авиабомб времен войны 16:03
В Госдуме оценили резолюцию Сейма Литвы по России и Беларуси 15:46
Песков заявил о важности баланса экологии и экономики 15:46
В Швейцарии запретили рождественские ярмарки 15:41
Коронавирус сорвал съемки новых сезонов "Атланты" 15:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать в 2021 году
Как будем отдыхать в 2021 году
Какие прививки надо сделать этой осенью
Какие прививки надо сделать этой осенью
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
10.09.2020 17:44
Рубрика: Происшествия

Федеральная палата подтвердила нарушения профэтики у адвоката Пашаева

Текст: Владислав Куликов
Вице-президент Федеральной палаты адвокатов России Геннадий Шаров подтвердил, что квалификационная комиссия региональной палаты нашла нарушения этики в высказываниях адвоката Эльмана Пашаева, который защищал Михаила Ефремова.

"Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Республики Северная Осетия - Алания, действительно, приняла решение о наличии дисциплинарного проступка в действиях адвоката Пашаева. Отмечу, что квалификационная комиссия оценивала не правовую позицию адвоката, а именно этичность его поведения и соблюдение правил профессии", - сказал Шаров агентству ТАСС.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Ефремов об адвокате Пашаеве: Он меня подставил

Он отметил, что преждевременно говорить, что конкретно признала комиссия нарушением. "Данное заключение готовится не для общественности, а для Совета палаты, который может и не согласиться с комиссией, а если согласится, то на его основании вынесет решение о мере ответственности", - заявил Шаров.

Согласно Кодексу профессиональной этики адвоката, к мерам дисциплинарной ответственности относятся замечание, предупреждение и прекращение статуса адвоката. В последнем случае совет палаты устанавливает срок от одного до пяти лет, по истечении которых нарушитель допускается к сдаче квалификационного экзамена на приобретение статуса.

Кстати, сам Пашаев ранее признал, что нарушил кодекс этики в общении со СМИ. "Я согласен, что нарушил кодекс этики адвоката, так как сказал лишнее журналистам. Это действительно нарушение", - цитирует его слова агентство. Вместе с тем он отметил, что в связи с его адвокатской деятельностью квалификационная комиссия адвокатской палаты Северной Осетии нарушений не нашла.

Происшествия Правосудие Суд ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Главное сегодня

Путин рассказал о процессе восстановления экономики России
Мишустин потребовал защитить пенсионные накопления граждан от мошенников
Лавров: Берлин идет по стопам Лондона и Гааги
Роспотребнадзор не будет закрывать аптеки в жилых домах
Схимонаха Сергия отлучили от церкви
В ФСБ и СКР рассказали подробности предотвращенных терактов
Впервые опубликованы оригиналы судебных решений по делу Бродского