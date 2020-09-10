Феттель подписал контракт с командой "Астон Мартин"

Четырехкратный чемпион мира по автогонкам в "Формуле-1" Себастьян Феттель продолжит карьеру в команде "Астон Мартин".

Как сообщается на сайте "Формулы-1", 33-летний немец подписал контракт со следующего сезона с командой, которая в нынешнем чемпионате называется "Рейсинг Поинт", а в 2021 году сменит название на "Астон Мартин".

"В 2021-м стану гонщиком "Астон Мартин". Я решил принять новый вызов с легендарной автомобильной компанией. Я впечатлен результатами, которых команда добилась в этом году и верю в ее будущее. Я по-прежнему люблю "Формулу-1", борьба в группе лидеров - единственное, что меня мотивирует", - заявил Феттель.

Ранее стало известно, что в конце сезона 2020 года команду покинет Серхио Перес.

Пока же Феттель продолжит выступать за "Феррари". Итальянская команда ранее объявила, что соглашение с немцем продлено не будет и подписала двухлетний контракт с испанцем Карлосом Сайнсом, который сейчас выступает за "Макларен".