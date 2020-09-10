Фото: Дым от лесных пожаров в Калифорнии окрасил небо в оранжевый цвет

Дым от лесных пожаров в Калифорнии накрыл область залива Сан-Франциско и некоторые территории на севере штата, из-за чего небо окрасилось в оранжевый цвет. Местные жители активно делятся в социальных сетях изображениями "зловещих красных небес" и жалуются, что даже в полдень из-за дыма так темно, что нужно включать свет, пишет газета Los Angeles Times.

Как объясняют эксперты из областного управления по качеству воздуха Южного побережья, небо окрасилось в такие цвета, потому что из-за частиц дыма поверхности земли достигает лишь желтый, оранжевый и красный свет. Пока пожары продолжают полыхать, а потому ситуация с дымом продлится еще несколько дней, предупредили специалисты.

Напомним, что в этом году площадь природных пожаров в американском штате Калифорния возросла до 881 тысячи гектаров, побив предыдущий рекорд, установленный в 2018 году - тогда огонь уничтожил 793 тысячи гектаров леса. За минувшие 8 месяцев огонь уничтожил более 3 300 строений. Жертвами стихийного бедствия стали восемь человек.