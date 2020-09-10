Генсек ООН призвал продлить СНВ-3 вне зависимости от позиции Китая

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между Россией и США необходимо продлить вне зависимости от того, будет ли в него включен Китай.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в онлайн-интервью японским СМИ. По его словам, чрезвычайно важно, чтобы были "широкие рамки сокращения ядерного оружия для всех заинтересованных стран", цитирует РИА Новости.

СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Срок его действия истекает в феврале 2021 года.

Москва неоднократно сообщала, что готова продлить СНВ-3 без всяких предварительных условий. Однако президент США Дональд Трамп заявил о необходимости выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и США. Пекин эту идею отверг.