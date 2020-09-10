Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах в ходе телеконференции заявил, что и МОК, и оргкомитет Олимпиады в Токио намерен провести Игры в 2021 году и сделать их "безопасными и успешными".

Поскольку ситуация с коронавирусом меняется каждый день, у организаторов пока нет ответов на многие вопросы. Например, пустят ли на трибуны зрителей. Поэтому рассматриваются различные сценарии проведения соревнований, обсуждаются возможности для оперативного тестирования и вакцинации, а также необходимость социальной дистанции.

Бах затронул и еще одну важную тему - ответственности спортсменов за свое здоровье и здоровье других людей.

- Ситуация требует жертв и компромиссов. Если тебе нужно отсидеть на карантине перед соревнованиями, то ты должен это сделать, - подчеркнул Бах.