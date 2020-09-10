Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что титульный поединок за пояс в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи начнется в удобное для Европы время.

Долгожданный бой состоится 24 октября на "Бойцовском острове", который расположен в столице ОАЭ городе Абу-Даби.

- Время начала поединка будет подходящим для европейской аудитории. По американскому времени он стартует днем, - приводит слова Уайта портал Bloody Elbow.

Напомним, что последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Хабиб победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре прошлого года. Всего на его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах.

Что касается Гэтжи, то в мае он победил техническим нокаутом Тони Фергюсона. В его активе 22 победы и два поражения в 24 боях в ММА.