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10.09.2020 20:30
Рубрика: Спорт

Сверят часы

Глава UFC пообещал удобное время начала боя Хабиба и Гэтжи
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 204(8258)
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что титульный поединок за пояс в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи начнется в удобное для Европы время.

Долгожданный бой состоится 24 октября на "Бойцовском острове", который расположен в столице ОАЭ городе Абу-Даби.

Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
Нурмагомедов планирует завершить карьеру в 34 года

- Время начала поединка будет подходящим для европейской аудитории. По американскому времени он стартует днем, - приводит слова Уайта портал Bloody Elbow.

Напомним, что последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Хабиб победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре прошлого года. Всего на его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах.

Что касается Гэтжи, то в мае он победил техническим нокаутом Тони Фергюсона. В его активе 22 победы и два поражения в 24 боях в ММА.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов

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