Глава ВОЗ назвал число разрабатываемых в мире вакцин от COVID-19

На сегодняшний момент в разработке находятся порядка 180 вакцин от коронавируса, 35 из них уже тестируются на людях. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Сейчас разрабатывается около 180 вакцин, и около 35 из них проходят испытания на людях. Никогда в истории не было столь быстрых исследований в отношении какой-либо болезни", - заявил Гебрейесус.

Он также отметил, что подобные цифры свидетельствуют о невероятном прогрессе в науке и технологиях, которые произошли в последнее время.

Глава ВОЗ также призвал сделать прививку доступной для как можно большего числа людей и выразил опасение, что "двусторонние сделки по вакцине и национализм в вопросе о вакцинах" могут подвергнуть риску равный доступ к средствам борьбы с инфекцией. По словам Гебрейесуса, больше всего его тревожит именно отсутствие солидарности в мире в вопросах сдерживания пандемии, что, на его взгляд, является "самым крупным вызовом" сегодня.