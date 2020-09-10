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10.09.2020 20:09
Рубрика: В мире

Глава ВОЗ назвал число разрабатываемых в мире вакцин от COVID-19

Текст: Диана Ковалева

На сегодняшний момент в разработке находятся порядка 180 вакцин от коронавируса, 35 из них уже тестируются на людях. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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"Сейчас разрабатывается около 180 вакцин, и около 35 из них проходят испытания на людях. Никогда в истории не было столь быстрых исследований в отношении какой-либо болезни", - заявил Гебрейесус.

Он также отметил, что подобные цифры свидетельствуют о невероятном прогрессе в науке и технологиях, которые произошли в последнее время.

Глава ВОЗ также призвал сделать прививку доступной для как можно большего числа людей и выразил опасение, что "двусторонние сделки по вакцине и национализм в вопросе о вакцинах" могут подвергнуть риску равный доступ к средствам борьбы с инфекцией. По словам Гебрейесуса, больше всего его тревожит именно отсутствие солидарности в мире в вопросах сдерживания пандемии, что, на его взгляд, является "самым крупным вызовом" сегодня.

В мире Европа Швейцария Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Вакцина от коронавируса: разработка и испытания Пандемия коронавируса COVID-19

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