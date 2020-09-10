Gorillaz выпустили клип Strange Timez с Робертом Смитом из The Cure

Gorillaz выпустили клип Strange Timez, снятый в сотрудничестве с лидером пост-панк-группы The Cure Робертом Смитом.

Музыкальная композиция, премьера которой состоялась в начале этой недели, сопровождается графическим клипом с участием фирменных анимационных персонажей группы, отправляющихся на Луну. У Луны - лицо Роберта Смита.

Strange Timez стал шестым по счёту клипом серии Song Machine, в рамках которой музыкальная группа выпускает композиции в сотрудничестве с известными музыкантами.

Полный альбом под названием Song Machine: Season One-Strange Timez выйдет 23 октября на стандартных CD-дисках, виниле и кассетах, в стандартной версии диска будут представлены 11 треков, а в версии делюкс - 17, сообщает Billboard. Кроме того, в этот же день Gorillaz выпустит 210-страничный альманах, приуроченный к двадцатилетнему юбилею группы.