Новости

Премьеры "Дюны" и второй "Чудо-женщины" хотят перенести 19:35
Вышел трейлер слэшера про обмен телами "Дичь" с Винсом Воном 18:45
Адвокат Пашаев выразил уверенность, что приговор Ефремову отменят 18:34
Фото и видео: рэпер Моргенштерн стал "Женщиной года" 18:30
Адвокат Эльман Пашаев заявил, что защищал Ефремова бесплатно 18:16

Gorillaz выпустили клип Strange Timez с Робертом Смитом из The Cure

Новости
    10.09.2020, 20:01
Текст:   Айгуль Бакирова
Фото: youtube.com/ Gorillaz Фото: youtube.com/ Gorillaz
Фото: youtube.com/ Gorillaz

Gorillaz выпустили клип Strange Timez, снятый в сотрудничестве с лидером пост-панк-группы The Cure Робертом Смитом.

Фото: youtube.com/ Big Hit Labels
Новый клип BTS набрал сорок миллионов просмотров за пять часов

Музыкальная композиция, премьера которой состоялась в начале этой недели, сопровождается графическим клипом с участием фирменных анимационных персонажей группы, отправляющихся на Луну. У Луны - лицо Роберта Смита.

Strange Timez стал шестым по счёту клипом серии Song Machine, в рамках которой музыкальная группа выпускает композиции в сотрудничестве с известными музыкантами.

Полный альбом под названием Song Machine: Season One-Strange Timez выйдет 23 октября на стандартных CD-дисках, виниле и кассетах, в стандартной версии диска будут представлены 11 треков, а в версии делюкс - 17, сообщает Billboard. Кроме того, в этот же день Gorillaz выпустит 210-страничный альманах, приуроченный к двадцатилетнему юбилею группы.

Новости

Умерла актриса Дайана Ригг, Королева Шипов из "Игры престолов" 17:17
Режиссер "Викинга" снимет драму с Робаком про сирийский конфликт 16:27
Умер легендарный музыкант, основатель Silver Apples Симеон Кокс 16:03
Коронавирус сорвал съемки новых сезонов "Атланты" 15:41
⧣ США
Фото: youtube.com/ Colin Wood
Вышел трейлер сериала с Кейт Марой о любви учительницы и школьника 14:41
Вышел трейлер "Красных пророчеств" с Невским и Майклом Мэдсеном 13:50
Раскрыты подробности о втором сезоне сериала "Мандалорец" 13:38
⧣ видео
Фото: www.kinopoisk.ru
Дейзи Ридли: В Disney не знали, что делать с происхождением Рэй 09.09.2020
Чак Норрис записал видеообращение к жителям Якутска 09.09.2020
Видео: Алина Астровская ушла из "Орла и решки" 08.09.2020
⧣ Соединенное Королевство
Фото: youtube.com/ BayCityRollers
Умер басист Bay City Rollers Иэн Митчелл 09.09.2020
Сценарист "Пианиста" Рональд Харвуд скончался в возрасте 85 лет 09.09.2020
Вышел русский трейлер драмы "Гнездо" с Джудом Лоу 08.09.2020